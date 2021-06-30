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Неймовірний смак «похованого» лосося: Ектор Хіменес-Браво розкрив древній скандинавський рецепт

18:47 30 червня 2021
Лосось

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом запеченої курки, розповів в своєму Instagram, як приготувати страву з лосося.

Гравлакс — в буквальному перекладі «похований» лосось, розповів про скандинавське блюдо шеф-кухар. Ця назва пов'язана з тим, що для зберігання спійманої риби її закопували в землю.

«Добре, що зараз нічого не треба закопувати, досить скористатися фольгою або пергаментом. Однак смак вийде таким же неймовірним», — зазначив Хіменес-Браво.

Інгредієнти на 100 г лосося:

  • 40 г крупної солі та 5 г цукру,
  • 10 г кропу;
  • цедра ½ лимона;
  • 20 г горілки;
  • 3 г міксу перцю.

Приготування

Риба зачищається, добре перчиться, в неї додаються цедра лимона та горілка, потім покривається кропом і сумішшю солі та цукру. Солити мінімум 12 годин.

«А пробувати краще з моїм новим Бородинским лавашем», — додав шеф-кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво дав рецепт незвичайної пасти з горілкою.

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