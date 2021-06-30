Неймовірний смак «похованого» лосося: Ектор Хіменес-Браво розкрив древній скандинавський рецепт

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом запеченої курки, розповів в своєму Instagram, як приготувати страву з лосося.

Гравлакс — в буквальному перекладі «похований» лосось, розповів про скандинавське блюдо шеф-кухар. Ця назва пов'язана з тим, що для зберігання спійманої риби її закопували в землю.

«Добре, що зараз нічого не треба закопувати, досить скористатися фольгою або пергаментом. Однак смак вийде таким же неймовірним», — зазначив Хіменес-Браво.

Інгредієнти на 100 г лосося: 40 г крупної солі та 5 г цукру,

10 г кропу;

цедра ½ лимона;

20 г горілки;

3 г міксу перцю. Приготування Риба зачищається, добре перчиться, в неї додаються цедра лимона та горілка, потім покривається кропом і сумішшю солі та цукру. Солити мінімум 12 годин.

«А пробувати краще з моїм новим Бородинским лавашем», — додав шеф-кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво дав рецепт незвичайної пасти з горілкою.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter