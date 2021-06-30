Неймовірний смак «похованого» лосося: Ектор Хіменес-Браво розкрив древній скандинавський рецепт
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом запеченої курки, розповів в своєму Instagram, як приготувати страву з лосося.
Гравлакс — в буквальному перекладі «похований» лосось, розповів про скандинавське блюдо шеф-кухар. Ця назва пов'язана з тим, що для зберігання спійманої риби її закопували в землю.
«Добре, що зараз нічого не треба закопувати, досить скористатися фольгою або пергаментом. Однак смак вийде таким же неймовірним», — зазначив Хіменес-Браво.
Інгредієнти на 100 г лосося:
- 40 г крупної солі та 5 г цукру,
- 10 г кропу;
- цедра ½ лимона;
- 20 г горілки;
- 3 г міксу перцю.
Приготування
Риба зачищається, добре перчиться, в неї додаються цедра лимона та горілка, потім покривається кропом і сумішшю солі та цукру. Солити мінімум 12 годин.
«А пробувати краще з моїм новим Бородинским лавашем», — додав шеф-кухар.
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