Поверне прохолоду у літню спеку: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом дуже смачної запеченої курки
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крокетів, розповів про ще одну страву з курки.
Як повідомляє «СТБ», йдеться про запечену курку — шеф-кухар поділився з досвідченими кулінарами і початківцями своїм улюбленим рецептом.
Інгредієнти:
- ¼ ст. оливкового масла;
- 2 ст. л. лимонної цедри;
- 3 ст. л. лимонного соку;
- 4 зубчики дрібно нарізаного часнику;
- 1 ст. л. суміші сухих орегано, розмарину і чебрецю;
- ½ ч. л. паприки;
- ¼ ч. л. пластівців чилі;
- 1,5 кг курячих стегон або ніжок;
- ½ кг картоплі, очищеної та нарізаної скибочками;
- 1 велика цибулина, нарізана кубиками;
- 1 лимон, тонко нарізаний;
- Для декору — нарізана петрушка;
- Сіль і перець за смаком.
Посоленную і поперченную курятину, змішану вз заправкою — оливковою олією, приправами і лимонним соком, — викласти у форму для запікання, застелену пергаментом.
Курку слід покласти шкіркою догори, разом з картоплею і цибулею. Якщо залишилася заправка, можна полити зверху. Закрити алюмінієвою фольгою і помістити у духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин.
Зняти фольгу, обережно перемішати і викласти зверху нарізаний лимон. Помістити у духовку ще на 25−30 хвилин, але вже без фольги.
Дістати готову страву, дати їй «відпочити» 5−10 хвилин і, посипавши нарізаною петрушкою, подати до столу.
Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати «веселе блюдо» — пасту з горілкою.
Фото Ектора Хіменеса-Браво із соціальних мереж.174
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