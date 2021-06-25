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Поверне прохолоду у літню спеку: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом дуже смачної запеченої курки

16:16 25 червня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крокетів, розповів про ще одну страву з курки.

Як повідомляє «СТБ», йдеться про запечену курку — шеф-кухар поділився з досвідченими кулінарами і початківцями своїм улюбленим рецептом.

Інгредієнти:

  • ¼ ст. оливкового масла;
  • 2 ст. л. лимонної цедри;
  • 3 ст. л. лимонного соку;
  • 4 зубчики дрібно нарізаного часнику;
  • 1 ст. л. суміші сухих орегано, розмарину і чебрецю;
  • ½ ч. л. паприки;
  • ¼ ч. л. пластівців чилі;
  • 1,5 кг курячих стегон або ніжок;
  • ½ кг картоплі, очищеної та нарізаної скибочками;
  • 1 велика цибулина, нарізана кубиками;
  • 1 лимон, тонко нарізаний;
  • Для декору — нарізана петрушка;
  • Сіль і перець за смаком.

Посоленную і поперченную курятину, змішану вз заправкою — оливковою олією, приправами і лимонним соком, — викласти у форму для запікання, застелену пергаментом.

Курку слід покласти шкіркою догори, разом з картоплею і цибулею. Якщо залишилася заправка, можна полити зверху. Закрити алюмінієвою фольгою і помістити у духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин.

Зняти фольгу, обережно перемішати і викласти зверху нарізаний лимон. Помістити у духовку ще на 25−30 хвилин, але вже без фольги.

Дістати готову страву, дати їй «відпочити» 5−10 хвилин і, посипавши нарізаною петрушкою, подати до столу.

Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати «веселе блюдо» — пасту з горілкою.

Фото Ектора Хіменеса-Браво із соціальних мереж.

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