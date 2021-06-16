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Паста з горілкою: Ектор Хіменес-Браво здивував «веселим» рецептом

9:19 16 червня 2021
паста з горілкою

Ведучий проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво любить привносити свіжі нотки в традиційні рецепти. На цей раз відомий шеф-кухар пропонує приготувати пасту з горілкою. Хіменес-Браво впевнений: страва стане улюбленою швидкою пастою, а процес приготування буде не тільки цікавим, але й веселим.

Шанувальників здорового способу життя шеф-кухар заспокоїв: горілки в страву додається зовсім небагато — не більше 100 грамів, і вся вона швидко випаровується, але перед тим дозволяє по-новому розкритися смаку овочів і м'яса.

Паста з горілкою / Penne a la vodka

Інгредієнти

  • 50 г бекону;
  • 50 г зеленого горошку;
  • 100 г горілки;
  • 120 г томатного соусу пелаті (або кетчупу);
  • 50 г вершків (30% жирності);
  • Паста пенне (трубочки-пір'я);
  • Базилік і пармезан (за бажанням, для декору).

Пасту відварити. Бекон і горошок змішати на сковороді, обсмажити, додати горілку, потім томатний соус і вершки. В отриману густу підливу додати трохи води і відварену пасту, прикрасити сиром і базиліком.

Щоб все вийшло, Хіменес-Браво пропонує детальну відеоінструкцію:

Нагадаємо, раніше шеф-кухар запропонував приготувати шашлик під незвичайним маринадом.

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