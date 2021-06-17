Салат з полуницею й авокадо: незвично та просто
Ідеєю приготування салату з полуниці та авокадо з «ФАКТАМИ» поділилася кулінар з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат готується просто і швидко, — каже Елла Іванова. — А смак його вельми незвичайний. Крім того, він дуже корисний, втім, як і більшість літніх салатів.
Салат з полуниці та авокадо
заправка
- оливкова олія
- оік лимона
- сіль
- цукор
- оірчиця в зернах
Всі ці інгредієнти змішуйте в пропорціях на свій смак.
для салату
- 1 авокадо
- листя салату
- 100 г полуниці
- за бажанням м'ята
- горіхи (за смаком)
Приготуємо заправку. З'єднуємо всі інгредієнти і добре перемішуємо.
У заправку додаємо авокадо, листя салату, полуницю, м'яту і горіхи. Дуже акуратно перемішуємо.
Смачного!
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом коржів з зеленню і розповіла, як приготувати соус для шашлику.
Фото з альбому Елли Іванової138
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