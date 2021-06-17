Салат з полуницею й авокадо: незвично та просто

Літо — час яскравих фарб не тільки в природі, а й на тарілці. А колір завжди створює настрій. Ідеєю приготування салату з полуниці та авокадо з «ФАКТАМИ» поділилася кулінар з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат готується просто і швидко, — каже Елла Іванова. — А смак його вельми незвичайний. Крім того, він дуже корисний, втім, як і більшість літніх салатів.

Салат з полуниці та авокадо заправка оливкова олія

оік лимона

сіль

цукор

оірчиця в зернах Всі ці інгредієнти змішуйте в пропорціях на свій смак. для салату 1 авокадо

листя салату

100 г полуниці

за бажанням м'ята

горіхи (за смаком) Приготуємо заправку. З'єднуємо всі інгредієнти і добре перемішуємо. У заправку додаємо авокадо, листя салату, полуницю, м'яту і горіхи. Дуже акуратно перемішуємо. Смачного!

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом коржів з зеленню і розповіла, як приготувати соус для шашлику.

Фото з альбому Елли Іванової

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