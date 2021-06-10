Літній картопляний суп з яйцем: смачно та просто
Влітку супи особливо смачні, оскільки готуються з молодих овочів. Такі юшки відрізняються легкістю та ситністю одночасно. Варіантів рецептів багато.
Ідеєю приготування картопляного супу з яйцем з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Сьогодні приготуємо чудовий картопляний суп з яйцем, — каже Елла Іванова. — Це смачно та просто.
Літній суп
200 г картоплі
2 яйця
Сіль і перець — за смаком
1 морквина
1 цибулина
Рослинна олія — 1 ст. ложка
Брокколі — за смаком
Картоплю нарізаємо кубиком, відварюємо до готовності в підсоленій воді.
Окремо трохи підсмажимо цибулю й моркву. Додамо їх до картоплі.
Яйця перемішуємо, додаємо сіль і перець. Вливаємо яйця у суп, постійно помішуючи. Додаємо брокколі. Нехай юшка покипить 1−2 хвилини. Доводимо до смаку. Наш чудовий суп готовий. Смачного!
Раніше рецептом літнього одеського салату з бринзою та зеленню з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.
Читайте також: Легка й корисна запіканка з кабачків з сиром
Фото з альбому Елли Іванової352
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter