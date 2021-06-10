Літній картопляний суп з яйцем: смачно та просто

Влітку супи особливо смачні, оскільки готуються з молодих овочів. Такі юшки відрізняються легкістю та ситністю одночасно. Варіантів рецептів багато.

Ідеєю приготування картопляного супу з яйцем з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Сьогодні приготуємо чудовий картопляний суп з яйцем, — каже Елла Іванова. — Це смачно та просто.

Літній суп 200 г картоплі 2 яйця Сіль і перець — за смаком 1 морквина 1 цибулина Рослинна олія — 1 ст. ложка Брокколі — за смаком Картоплю нарізаємо кубиком, відварюємо до готовності в підсоленій воді. Окремо трохи підсмажимо цибулю й моркву. Додамо їх до картоплі. Яйця перемішуємо, додаємо сіль і перець. Вливаємо яйця у суп, постійно помішуючи. Додаємо брокколі. Нехай юшка покипить 1−2 хвилини. Доводимо до смаку. Наш чудовий суп готовий. Смачного!

Раніше рецептом літнього одеського салату з бринзою та зеленню з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

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Фото з альбому Елли Іванової

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