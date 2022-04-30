Штрудель з куркою, сиром і грибами: ніжність смаку зачарує кожного
Соковита пропечена начинка, загорнута в тонке хрустке тісто: цей апетитний пиріг — ідеальний до обіду чи на перекус (штрудель також можна готувати з лаваша). Рецептом поділився львівський кулінар Віталій Думінський.
Інгредієнти:
- Листкове тісто 1000 г
- Куряче філе 700 г
- Шампіньйони 700 г
- Цибуля 1 шт.
- Твердий сир 250 г
- Сметана 60 г
- Вершкове масло 100 г
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
Розморожуємо тісто за інструкцією на упаковці. Гриби та цибулю нарізаємо, солимо і смажимо на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Даємо охолонути. Куряче філе відварюємо в підсоленій воді, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до грибів. Сир натираємо на грубій тертці, перемішуємо з грибами та курятиною. Додаємо сметану.
Тісто тонко розкачуємо. Вздовж однієї сторони викладаємо начинку. Вершкове масло розтоплюємо, змащуємо тісто навколо начинки. Загортаємо тісто в рулет, закриваємо краї. Викладаємо штрудель на деко, застелене пергаментом. Змащуємо розтопленим вершковим маслом.
Випікаємо у розігрітій до температури 190 °C духовці протягом 30−40 хвилин до рум'яної скоринки.
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