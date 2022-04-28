Бараняча нога, запечена у фользі: гості будуть у захваті від цієї смакоти

Баранина — дуже ніжне, ароматне й соковите м'ясо. А бараняча нога, запечена у фользі, — страва надзвичайно смачна! Смак і запах цієї страви неможливо описати словами. Золотисто-коричнева м'ясна скоринка, яка так і тане в роті, прозорий, апетитний жирок і незвичайний запах. Бараняча нога займе гідне місце на вашому святковому столі, впевнена шеф-кухарка гриль-кафе з міста Апостолове на Дніпропетровщині Альона Кукленко, яка поділилась із «ФАКТАМИ» рецептом.

Інгредієнти для приготування:

1. Бараняча нога — 2 кілограми

2. Часник середніх розмірів — 6−9 зубчиків

3. Головка часнику — 1 штука

4. Цибуля ріпчаста середніх розмірів — 4−6 штук

5. Розмарин сушений — 4−5 гілочок

6. Сіль — на смак

7. Перець чорний мелений — на смак

8. Олія рослинна — на смак

9. Бульйон м'ясний — 300 мл

10. Вино червоне сухе — 300 мл

Крок 1: готуємо часник

За допомогою ножа відокремлюємо від головки часнику зубчики. Після промиваємо під проточною водою, не знімаючи при цьому з них лушпиння. Потім перекладаємо наш інгредієнт на паперовий рушник, промокаємо його від води та перекладаємо у вільну тарілку.

Зубчики, які залишилися, викладаємо на дошку і, натиснувши на них рукояткою ножа, знімаємо з них лушпиння. За допомогою того ж гострого предмета нарізаємо наш інгредієнт на 2−3 поздовжні частини та перекладаємо в окрему тарілку.

Крок 2: готуємо цибулю

За допомогою ножа очищаємо цибулю від лушпиння. Промиваємо проточною водою і перекладаємо на дошку. За допомогою того ж гострого інвентарю ріжемо цибулю на 4 частини й перекладаємо у тарілку.

Крок 3: готуємо розмарин

Під час теплової обробки розмарин не втрачає свого солодкувато-камфорного аромату, тому цю пряність часто використовують у поєднанні з бараниною, щоб «замаскувати» специфічний запах м'яса. Перекладаємо 2−3 сушені гілочки розмарину на тарілку і ножем нарізаємо на шматочки, розміром 7−9 сантиметрів. Їх ми будемо викладати на деко.

Інші гілочки нарізаємо ножем або кухонними ножицями на шматочки розміром 1,5−2 сантиметри для того, щоб ними начинити баранячу ногу. Увага: велика кількість прянощів може зробити нашу страву неприємно гіркою, тому не переборщіть з ними.

Крок 4: готуємо баранячу ніжку

Дістаємо баранячу ніжку з холодильника і розморожуємо її до кімнатної температури. В жодному разі не можна розморожувати м'ясо під гарячою водою або в мікрохвильовій печі. Промиваємо м'ясо під проточною водою і перекладаємо на дошку. За допомогою ножа зрізаємо з баранячої ноги плівки. Жир не зрізаємо, бо що жирніша литка, то вона буде смачнішою, коли засмажиться. На баранячій нозі з усіх боків робимо глибокі надрізи. В утворені отвори вставляємо часникові скибочки, філе анчоусів і невеликі гілочки розмарину. Потім обмазуємо баранячу ногу олією з усіх боків і після — рівномірно солимо і перчимо. Перекладаємо м'ясний продукт у вільну миску. Увага: маринувати баранину не треба.

Крок 5: готуємо заправку з вина і бульйону

У каструлю наливаємо м'ясний бульйон і червоне вино. Ставимо на середній вогонь і доводимо рідину до кипіння. Потім знімаємо каструлю з вогню, накриваємо кришкою і відставляємо в сторону настоятися на деякий час.

Крок 6: готуємо баранячу ногу, запечену у фользі

Перед тим як ми будемо викладати баранячу ногу на деко, за допомогою кондитерського пензля злегка змащуємо дно дека олією. Для приготування нашої страви потрібно використовувати деко з високими бортами. Потім рівномірно викладаємо на дно дека шматочки цибулі, зубчики часнику, неочищені від лушпиння, і кілька гілочок розмарину.

Перекладаємо з миски на наші інгредієнти підготовлену до запікання баранячу ногу та заливаємо її заправкою з вина і бульйону, що вже трохи охолола. Увага: рідина не повинна покривати наше м'ясо повністю. Зверху форму зі стравою щільно накриваємо фольгою. Перед тим, як поставити деко в духовку, зробимо за допомогою виделки або ножа кілька проколів у фользі, щоб пар під час запікання міг через ці невеликі отвори виходити назовні. Попередньо розігріваємо духовку до температури 100−120°С. Потім ставимо деко з баранячою ногою в духовку на середню полицю і запікаємо її протягом 5 годин. По закінченню цього часу збільшуємо температуру в духовці до 200 °C, дістаємо деко з духовки й знімаємо фольгу. Після ставимо страву назад в духовку — доходити ще протягом 15−20 хвилин. Наприкінці вимикаємо конфорку в духовці та дістаємо баранячу ногу. Відставляємо м'ясо в бік остигати протягом 15 хвилин. Увага: готовність м'яса можна перевірити за допомогою зубочистки. Якщо вона легко проткне баранячу ніжку і з такою ж легкістю ми її дістанемо з м'яса — наша страва готова.

Крок 7: подаємо баранячу ногу, запечену у фользі

Баранячу ніжку перекладаємо на широке плоске блюдо для подачі. Подаємо на стіл разом зі свіжими овочами, вареною картоплею або замаринованими в оцті кільцями цибулі.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter