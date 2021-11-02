Замість тонкого тіста треба брати лаваш: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного «лінивого» струдля
Телеведучий Руслан Сенічкін, який практикує приготування закусок з лаваша, у програмі «Сніданок з 1+1» запропонував рецепт «лінивого» струдля.
Замість тонкого тіста для приготування струдля Сенічкін запропонував брати звичайний лаваш.
Солодкій струдель з яблуками
Попередньо замочити розинки у теплій воді та залишити приблизно на пів години.
Яблука нарізати невеликими кубиками й разом із корицею та родзинками підсмажити на вершковому маслі на сковороді.
Змастити лаваш розтопленим вершковим маслом.
Викласти на лаваш начинку, посипати цукром та загорнути у формі рулету.
Солоний струдель зі шпинатом
На блендері перебити сир зі шпинатом.
Додати до начинки спеції, сіль, перець до смаку.
Вибити яйце в начинку та перемішати.
Змастити лаваш розтопленим вершковим маслом.
Викласти на лаваш начинку та загорнути у формі рулету.
Обидві рулети можна змастити зверху яйцем, тоді струдель буде апетитнішим. Після цього відправити у духовку на 20−30 хвилин й випікати при температурі 200℃.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати американський гарбузовий пиріг з корицею.87
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter