Замість тонкого тіста треба брати лаваш: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного «лінивого» струдля

Телеведучий Руслан Сенічкін, який практикує приготування закусок з лаваша, у програмі «Сніданок з 1+1» запропонував рецепт «лінивого» струдля.

Замість тонкого тіста для приготування струдля Сенічкін запропонував брати звичайний лаваш.

Солодкій струдель з яблуками

Попередньо замочити розинки у теплій воді та залишити приблизно на пів години.

Яблука нарізати невеликими кубиками й разом із корицею та родзинками підсмажити на вершковому маслі на сковороді.

Змастити лаваш розтопленим вершковим маслом.

Викласти на лаваш начинку, посипати цукром та загорнути у формі рулету.

Солоний струдель зі шпинатом

На блендері перебити сир зі шпинатом.

Додати до начинки спеції, сіль, перець до смаку.

Вибити яйце в начинку та перемішати.

Змастити лаваш розтопленим вершковим маслом.

Викласти на лаваш начинку та загорнути у формі рулету.

Обидві рулети можна змастити зверху яйцем, тоді струдель буде апетитнішим. Після цього відправити у духовку на 20−30 хвилин й випікати при температурі 200℃.