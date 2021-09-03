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Руслан Сенічкін поділився рецептом картопляних рулетів з лаваша: вау-блюдо, яке сподобається всім

19:50 3 вересня 2021
рулети

В українській кухні є багато рецептів страв з картоплі. Днями суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати картопляні деруни з м'ясом. А телеведучий Руслан Сенічкін у програмі «Сніданок з 1 + 1» запропонував рецепт оригінальних картопляних рулетів з лаваша.

Картопляні рулети з лаваша

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

Приготування

Для начинки відварити картоплю й зробити з неї пюре, додати підсмажені з цибулею гриби, спеції та зелень. Можна додати нарізані тонко томати або томатний соус.

Для ролів:

►Взяти лаваш (розпаковувати його потрібно перед використанням, щоб він не зламався), викласти начинку і рівномірно розподілити по лавашу.

►Скрутіть лаваш з начинкою рулетиком й розрізати на порційні шматочки.

►Занурити шматочки ролів в яйце та обсмажити на сковороді, якщо страва готується вдома. Якщо приготування відбувається на природі, тоді лаваш можна підсмажити на грилі або не обсмажувати.

►Роли викласти на тарілку й подавати до столу.


Нагадаємо, до Дня Незалежності Сенічкін зробив цікаву добірку про найулюбленіши страви у різних куточках України.

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