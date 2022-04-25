Чудовий пиріг «за маминим рецептом» від Людмили Борщ: ідеальний для сімейного чаювання на кожен день

Незважаючи на те, що Великдень минув, і ще є солідні «запаси» писанок і пасочок, багато господинь продовжують вишукувати «рецептики», які допоможуть їм «побалувати» сім'ю рано вранці.

Один із них запропонувала відомий фудблогер Людмила Борщ.

«Чудовий, дуже ароматний, дуже ніжний пиріг за маминим рецептом. Приголомшливий смак. Рецепт легкий, нескладний, готувати одне задоволення. Чудова випічка на кожен день для сімейного чаювання. Цей пиріг неодмінно стане вашою паличкою-виручалочкою», — рекомендує Людмила.

Для приготування чудо-пирога знадобляться:

сир 200г

яйця 2 шт

вершкове масло 20г

борошно 180г

цукор 180г

ізюм 50г

сода ½ ч.л.

сіль.

Сам же процес готування не становить труднощів.

Зазначимо, що подати на сніданок можна і картопляні зрази, які також підійдуть для відправки на позиції воїнам ЗСУ.

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