Оселедець в сметані: порадуйте родину пікантною та смачною закускою

Оселедець — не тільки смачна, а й дуже корисна для нашого організму страва. А оселедець, приправлений сметаною та зеленню, прекрасно доповнить будь-який святковий стіл, впевнений кулінар зі Львова Віталій Думінський. Готувати дуже просто та швидко!

Інгредієнти:

філе оселедця — 500 г

маленька цибулина — 2 шт.

середнє яблуко — 2 шт.

жменя нарізаного кропу

сметана — 300 г

нарізана зелена цибуля

щіпка солі й перцю.

Приготування:

Якщо у вас філе оселедця знаходиться у солоному розсолі, тоді покладіть його в миску з холодною водою. Приблизно через 20 хвилин змініть воду на нову. Повторіть дію до трьох разів. Помістіть філе на паперовий рушник. Після сушіння поріжте його на шматочки шириною до 1,5 см. Якщо у вас філе знаходиться у маслі, то просто ретельно висушіть його паперовим рушником і наріжте смужками.

Почистьте і дрібно наріжте цибулю. Помістіть нарізану цибулю на ситечко. Закип'ятити воду і повільно полити її гарячою водою. Це прибере зайву гіркоту. Залиште ситечко охолонути.

Очистити 2−3 яблука і нарізати на чверті, а потім на маленькі кубики. Додайте до нарізаної цибулі. Також до яблук з цибулею додайте 300 г сметани 18%, жменю рубаного кропу і половину жменьки нарізаної зеленої цибулі. Посипте все це свіжомеленим перцем і додайте дрібку солі. Додаємо нарізане філе оселедця до решти інгредієнтів і все акуратно перемішуємо. Відкладаємо страву в сторону на 10 хвилин, а потім пробуємо на смак. При необхідності додати більше солі або перцю.