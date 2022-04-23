«Рулька соковита»: приготуйте м’ясний делікатес до святкового столу

Зі свинини можна приготувати безліч неймовірно смачних страв. Зокрема, «Рульку соковиту». Рулька — це частина ноги свинячої тушки. З неї теж готують багато делікатесів. Особливо всім буде до смаку соковита свиняча рулька, запечена в духовці. Така страва стане чудовою прикрасою будь-якого святкового столу.

Кулінарка Лілія Ігнатенко з Дніпра поділилась перевіреним рецептом, завдяки якому ви здивуєте рідних та близьких.

Рульку вагою 1,5 кг добре промити та проварити на слабому вогні у підсоленій воді 1,5 години. Потім охолоджену рульку маринуємо у соусі 30 хвилин. Складові соусу: соєвий соус — 6 ст. л.

соняшникова олія — 6 ст. л.

паприка копчена — 1 ст. л.

паприка солодка — 1 ст. л.

червоний мелений перець — 1 ч. л.

мед — 4 ст. л.

часник — 3 зубки. Викладаємо на глибоке деко та запікаємо в духовці 1,5 — 2 години за температури 195 — 220 градусів, в залежності від духової шафи. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачних «армійських» котлет зі свинини.

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