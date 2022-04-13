«Підійме бойовий дух і дасть сили нашим воїнам»: неймовірний рецепт копченої свинини
Рецепт копченого м'яса, який раніше використовувався на Великдень чи інші великі свята, тепер працює на гуманітарні потреби й потреби війни. Галина Максимчук із Закарпаття, яка має власний канал на ютубі «Наші бесаги — їжа та рецепти», поділилась рецептом копченої свинини для ЗСУ.
Для приготування потрібно:
40 кг свинячих виробів (свинячі ребра, свиняча вирізка, свиняча підчеревина, свиняче філе/полядвиця)
15 л води
кмин — 1 ст. ложка
чорний перець горошком — 100 г
духмяний перець — 100 г
коріандр — 60−80 г
лавровий лист — 10 г
сіль звичайна — 1 кг
нітритна сіль — 400 г
часник — 150−200 г.
Покроковий рецепт можна побачити за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=bqIvLAKyTXc
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