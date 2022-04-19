Неймовірна «бабусина» паска від Лізи Глинської: унікальний рецепт, якому понад сто років
Вже незабаром настане світле свято Великодня, і українці обов'язково відзначатимуть його з традиційною випічкою, незважаючи на труднощі воєнного часу.
Свій унікальний рецепт вирішила запропонувати і відомий телекулінар та фудблогер Ліза Глінська.
«Сьогодні я приготувала паску за старовинним рецептом Оксани Володимирівни. Їй 75 років, і вона все життя пропрацювала професійним кухарем у кафе та їдальнях. Оксана Володимирівна поділилася зі мною рецептом традиційної львівської паски з прикрасою з тіста, саме таку робила її мама та бабуся. Уявіть собі, рецепту понад 100 років! Давайте приготуємо пасочку разом», — пропонує Ліза.
Для приготування паски потрібно (розрахунок на 5 форм, діаметр — 11 см, висота — 10 см):
опара :
- 300 мл молока (1,2 склянки*)
- 50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)
- 50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
- 200 г борошна (1,25 склянки)
*Об'єм склянки — 250 мл
тісто :
- 150 г цілих яєць (3 шт.)
- 40 г жовтків (2 шт.)
- 130 г вершкового масла (0,7 пачки)
- 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
- 120 г цукру (6 ст. л.)
- 20 мл горілки (1 ст. л.)
- 3 г солі (щіпка)
- 700 г борошна (4,4 склянки)
- 200 г ізюму (1,25 склянки)
Процес приготування із секретами львів'янки та власними рекомендаціями Ліза привела на відео.
Нагадаємо, мешканки гуцульського села Космач теж прикрашають свої паски лише тістом.110
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