Неймовірна «бабусина» паска від Лізи Глинської: унікальний рецепт, якому понад сто років

Вже незабаром настане світле свято Великодня, і українці обов'язково відзначатимуть його з традиційною випічкою, незважаючи на труднощі воєнного часу.

Свій унікальний рецепт вирішила запропонувати і відомий телекулінар та фудблогер Ліза Глінська.

«Сьогодні я приготувала паску за старовинним рецептом Оксани Володимирівни. Їй 75 років, і вона все життя пропрацювала професійним кухарем у кафе та їдальнях. Оксана Володимирівна поділилася зі мною рецептом традиційної львівської паски з прикрасою з тіста, саме таку робила її мама та бабуся. Уявіть собі, рецепту понад 100 років! Давайте приготуємо пасочку разом», — пропонує Ліза.

Для приготування паски потрібно (розрахунок на 5 форм, діаметр — 11 см, висота — 10 см):

опара :

300 мл молока (1,2 склянки*)

50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

200 г борошна (1,25 склянки)

*Об'єм склянки — 250 мл

тісто :

150 г цілих яєць (3 шт.)

40 г жовтків (2 шт.)

130 г вершкового масла (0,7 пачки)

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

120 г цукру (6 ст. л.)

20 мл горілки (1 ст. л.)

3 г солі (щіпка)

700 г борошна (4,4 склянки)

200 г ізюму (1,25 склянки)

Процес приготування із секретами львів'янки та власними рекомендаціями Ліза привела на відео.

Нагадаємо, мешканки гуцульського села Космач теж прикрашають свої паски лише тістом.

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