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Неймовірна «бабусина» паска від Лізи Глинської: унікальний рецепт, якому понад сто років

17:32 19 квітня 2022
Неймовірна «бабусина» паска від Лізи Глинської: унікальний рецепт, якому понад сто років

Вже незабаром настане світле свято Великодня, і українці обов'язково відзначатимуть його з традиційною випічкою, незважаючи на труднощі воєнного часу.

Свій унікальний рецепт вирішила запропонувати і відомий телекулінар та фудблогер Ліза Глінська.

«Сьогодні я приготувала паску за старовинним рецептом Оксани Володимирівни. Їй 75 років, і вона все життя пропрацювала професійним кухарем у кафе та їдальнях. Оксана Володимирівна поділилася зі мною рецептом традиційної львівської паски з прикрасою з тіста, саме таку робила її мама та бабуся. Уявіть собі, рецепту понад 100 років! Давайте приготуємо пасочку разом», — пропонує Ліза.

Для приготування паски потрібно (розрахунок на 5 форм, діаметр — 11 см, висота — 10 см):

опара :

  • 300 мл молока (1,2 склянки*)
  • 50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)
  • 50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
  • 200 г борошна (1,25 склянки)

*Об'єм склянки — 250 мл

тісто :

  • 150 г цілих яєць (3 шт.)
  • 40 г жовтків (2 шт.)
  • 130 г вершкового масла (0,7 пачки)
  • 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
  • 120 г цукру (6 ст. л.)
  • 20 мл горілки (1 ст. л.)
  • 3 г солі (щіпка)
  • 700 г борошна (4,4 склянки)
  • 200 г ізюму (1,25 склянки)

Процес приготування із секретами львів'янки та власними рекомендаціями Ліза привела на відео.

Нагадаємо, мешканки гуцульського села Космач теж прикрашають свої паски лише тістом.

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