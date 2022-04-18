Шоколадна паска «Простіше нікуди»: рецепт від кондитера Вікторії Назаренко

Світле свято Великодня наближається з кожним днем. Сьогодні великою популярністю користуються прості бюджетні рецепти пасок. Саме таким із «ФАКТАМИ» поділилася київська кондитерка Вікторія Назаренко.

— Ця паска має насичений шоколадний смак, а готується дуже легко, — каже Вікторія Назаренко.

Шоколадна паска «Простіше нікуди» Складові: Борошно 470 г

Сода 14 г

Сіль 8 г

Какао 130 г

Цукор 600 г

Яйця 4 шт.

Масло вершкове 82% 120 г

Масло рослинне 120 г

Молоко 560 г

Винний оцет (або яблучний) 2 ст. ложки

Ванільний цукор на смак Приготування: Змішайте борошно разом з какао, далі змішайте з цукром, сіллю та содою. Просійте. Додайте в суміш яйця, м'яке вершкове масло, олію та молоко. Увімкніть міксер, починаючи з невеликої швидкості змішайте всі продукти до однорідності. Або просто розмішайте вінчиком. Потім вилити в тісто 2 столові ложки винного оцту і знову перемішати. Тісто має покритися бульбашками, це означає, що оцет вступив у реакцію із содою. Розливаємо тісто у форми, заповнюючи до половини, випікаємо при 160 градусах 50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Вихід 7 штук. Для глазурі шоколад поламайте на шматочки, розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не перегрійте, постійно помішуйте, чорний шоколад не повинен досягти температури вище 55 градусів. Додайте вершкове масло, перемішайте, дайте трохи охолонути (приблизно до 33 градусів). Дайте охолонути паскам, поставте для охолодження на кілька годин в холодильник перед покриттям глазур'ю. Нанесіть теплу глазур (температура 33 градуси) на паску. Прикрасьте горіхами та цукатами.

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Фото з альбому Вікторії Назаренко

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