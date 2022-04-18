Шоколадна паска «Простіше нікуди»: рецепт від кондитера Вікторії Назаренко
Світле свято Великодня наближається з кожним днем. Сьогодні великою популярністю користуються прості бюджетні рецепти пасок. Саме таким із «ФАКТАМИ» поділилася київська кондитерка Вікторія Назаренко.
— Ця паска має насичений шоколадний смак, а готується дуже легко, — каже Вікторія Назаренко.
Шоколадна паска «Простіше нікуди»
Складові:
- Борошно 470 г
- Сода 14 г
- Сіль 8 г
- Какао 130 г
- Цукор 600 г
- Яйця 4 шт.
- Масло вершкове 82% 120 г
- Масло рослинне 120 г
- Молоко 560 г
- Винний оцет (або яблучний) 2 ст. ложки
- Ванільний цукор на смак
Приготування:
- Змішайте борошно разом з какао, далі змішайте з цукром, сіллю та содою. Просійте.
- Додайте в суміш яйця, м'яке вершкове масло, олію та молоко.
- Увімкніть міксер, починаючи з невеликої швидкості змішайте всі продукти до однорідності. Або просто розмішайте вінчиком.
- Потім вилити в тісто 2 столові ложки винного оцту і знову перемішати. Тісто має покритися бульбашками, це означає, що оцет вступив у реакцію із содою.
- Розливаємо тісто у форми, заповнюючи до половини, випікаємо при 160 градусах 50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Вихід 7 штук.
- Для глазурі шоколад поламайте на шматочки, розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не перегрійте, постійно помішуйте, чорний шоколад не повинен досягти температури вище 55 градусів.
- Додайте вершкове масло, перемішайте, дайте трохи охолонути (приблизно до 33 градусів).
- Дайте охолонути паскам, поставте для охолодження на кілька годин в холодильник перед покриттям глазур'ю.
- Нанесіть теплу глазур (температура 33 градуси) на паску. Прикрасьте горіхами та цукатами.
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Фото з альбому Вікторії Назаренко138
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