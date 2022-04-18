30.73 / 31.92 33.19 / 34.74
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеально для здоров’я та гаманця: готуємо смачний салат з черемші

20:40 18 квітня 2022
салат з черемші

Про кропиву й щавель знають майже всі, а про черемшу, яку продають бабусі на базарі, не всі навіть і чули. Дарма, адже рослина покращує кровообіг і знижує рівень холестерину, а завдяки смаковим якостям та кількості мікроелементів — ідеальна для весняного раціону. Кулінарка Антоніна Паламарчук поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом салату з черемші.

Для приготування:

  • 5 шт. середніх картоплин, відварених у мундирах
  • 1 шт. огірок свіжий
  • 1 банка консервованого зеленого горошку
  • 140 г черемші
  • зелена цибуля
  • 1 ст.л. соєвого соусу
  • 4 ст.л. соняшникової олії
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • сіль, перець мелений до смаку

Відварюємо картоплю у мундирах до готовності, охолоджуємо її та нарізаємо дрібним кубиком. Далі нарізаємо теж кубиком огірок. Черемшу і зелень промиту і просушену також дрібно шинкуємо. Консервований горошок додаємо до всіх нарізаних овочів. Готуємо заправку — з'єднуємо лимонний сік, соєвий соус, соняшникову олію, перемішуємо.

Салат заправляємо перед подачею на стіл спочатку його гарно перемішуємо, далі додаємо спеції, сіль, перець до смаку, тоді додаємо заправку. І знову гарно перемішуємо.

Раніше ми публікували рецепт салата «Кокетка», який готується за лічені хвилини і з'їдається гостями миттєво.

Читайте також: Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Красківський

«Катували, щоб дістати інформацію про підрозділи ЗСУ в тилу»: староста з Чернігівщини розповів про полон

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Метро у Києві

Київське метро знову змінило графік роботи: як курсують потяги

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.