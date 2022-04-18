Ідеально для здоров’я та гаманця: готуємо смачний салат з черемші

Про кропиву й щавель знають майже всі, а про черемшу, яку продають бабусі на базарі, не всі навіть і чули. Дарма, адже рослина покращує кровообіг і знижує рівень холестерину, а завдяки смаковим якостям та кількості мікроелементів — ідеальна для весняного раціону. Кулінарка Антоніна Паламарчук поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом салату з черемші.

Для приготування:

5 шт. середніх картоплин, відварених у мундирах

1 шт. огірок свіжий

1 банка консервованого зеленого горошку

140 г черемші

зелена цибуля

1 ст.л. соєвого соусу

4 ст.л. соняшникової олії

1 ст.л. лимонного соку

сіль, перець мелений до смаку

Відварюємо картоплю у мундирах до готовності, охолоджуємо її та нарізаємо дрібним кубиком. Далі нарізаємо теж кубиком огірок. Черемшу і зелень промиту і просушену також дрібно шинкуємо. Консервований горошок додаємо до всіх нарізаних овочів. Готуємо заправку — з'єднуємо лимонний сік, соєвий соус, соняшникову олію, перемішуємо.

Салат заправляємо перед подачею на стіл спочатку його гарно перемішуємо, далі додаємо спеції, сіль, перець до смаку, тоді додаємо заправку. І знову гарно перемішуємо.

Раніше ми публікували рецепт салата «Кокетка», який готується за лічені хвилини і з'їдається гостями миттєво.

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