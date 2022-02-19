Легкий у приготуванні та «не помітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

Прихильникам здорового харчування, які віддають перевагу салатам зі збалансованим складом, але без майонез, обов'язково потрібно додати в скарбничку салат «Французький». Він містить мінімум вуглеводів, тому його можна їсти навіть на ніч. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Салат «Французький» без майонезу з яблуком Яйце — 2 шт.;

Морква — 100 г;

Цибуля ріпчаста — 100 г;

Часник — 5 г;

Яблуко — 200 г (два середні);

Сир 17% - 50 г;

Кефір чи йогурт для заправки. Яйце зварити та нарізати, моркву та яблука очистити від шкірки, натерти, сир натерти, часник подрібнити. Цибулю дрібно нарізати, залити окропом, потім опустити в холодну воду і відкинути на сито.

Салат викласти шарами, перемазуючи кефіром або йогуртом: цибулю, яблуко, яйце, моркву та часник, сир. Залишити в холодильнику на годину-півтори.

Нагадаємо, здоровими та корисними можуть також вважатися салат із пекінської капусти без майонезу та салат «Вітамінна бомба» з соусом теріякі.

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