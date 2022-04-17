Ніжний короп у сметанному соусі, запечений з картоплею у духовці: ідеальний варіант ситного обіду

— Риба в духовці з картоплею виходить дуже смачною, соковитою та ароматною. Така корисна та апетитна страва відмінно підійде як для святкового столу, так і на кожен день, — розповідає українська фудблогерка Оксана Пашко.

Складові:

короп свіжий — 1 шт.

картопля — 1 кг

цибуля — 2 шт.

морква — 1 шт.

масло вершкове — 30 г

сіль — 1,5 ч. л.

Соус для риби:

сметана 15−20% - 80 г (3 ст. л.)

часник — 1 зубчик

сіль — ½ ч. л.

перець мелений — на смак

Покроковий рецепт приготування можна побачити за посиланням.

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