Ніжний короп у сметанному соусі, запечений з картоплею у духовці: ідеальний варіант ситного обіду
— Риба в духовці з картоплею виходить дуже смачною, соковитою та ароматною. Така корисна та апетитна страва відмінно підійде як для святкового столу, так і на кожен день, — розповідає українська фудблогерка Оксана Пашко.
Складові:
- короп свіжий — 1 шт.
- картопля — 1 кг
- цибуля — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- масло вершкове — 30 г
- сіль — 1,5 ч. л.
Соус для риби:
- сметана 15−20% - 80 г (3 ст. л.)
- часник — 1 зубчик
- сіль — ½ ч. л.
- перець мелений — на смак
Покроковий рецепт приготування можна побачити за посиланням.
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