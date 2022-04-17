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Ніжний короп у сметанному соусі, запечений з картоплею у духовці: ідеальний варіант ситного обіду

14:15 17 квітня 2022
короп у сметанному соусі

— Риба в духовці з картоплею виходить дуже смачною, соковитою та ароматною. Така корисна та апетитна страва відмінно підійде як для святкового столу, так і на кожен день, — розповідає українська фудблогерка Оксана Пашко.

Складові:

  • короп свіжий — 1 шт.
  • картопля — 1 кг
  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • масло вершкове — 30 г
  • сіль — 1,5 ч. л.

Соус для риби:

  • сметана 15−20% - 80 г (3 ст. л.)
  • часник — 1 зубчик
  • сіль — ½ ч. л.
  • перець мелений — на смак

Покроковий рецепт приготування можна побачити за посиланням.

Раніше популярна фудблогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати фантастично смачні котлети з недорогої риби. А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом французького бутерброду з рієтом з риби.

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