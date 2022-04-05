Дуже смачний бутерброд: просто та ситно

Просто, поживно та смачно — «три кити», на яких сьогодні базується кулінарія. І, виявляється, навіть бутерброд може стати справжнім смаколиком, якщо його приготувати з фантазією та гарно декорувати. Рецептом такого бутерброду з рієтом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Раджу зробити бутерброд з рієтом з риби, — каже Елла Іванова. — Це французька закуска — дуже проста у приготуванні, але неймовірно смачна. Спробуйте — не пошкодуєте.

Рієт з риби

1 банка консервованої риби

200 г м'якого сиру

Сіль та перець (за смаком)

З'єднуємо сир та рибу. Виделкою подрібнюємо. Додаємо перець та сіль.

Закуска готова. Хліб для бутербродів можна трохи підсмажити. Доповнити закускою. За бажаннмя можна прикрасити свіжою зеленню і тонкими кільцями огірка.

Смачного!

Як приготувати смачну вечерю «на швидку руку» від Людмили Борщ, читайте тут.

Фото з альбому Елли Іванової

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