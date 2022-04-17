30.17 / 31.61 32.70 / 34.39
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

12:34 17 квітня 2022
паска

Великдень неможливий без випічки. Зрозуміло, що головний атрибут його — паска. Останнім часом різноманітність великодньої випічки вражає. Різні смаки, технології приготування, декор… Але зараз, коли не до вишуканих страв, важливо, щоб рецепт паски був смачним і бюджетним.

Відома кулінарка Елла Іванова з Кривого Рогу пропонує приготувати соковиту паску з апельсиновим смаком.

— М'яка соковита паска зі смаком апельсина сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Ось її рецепт.

Соковита паска зі смаком апельсину

  • 250−260 г борошна
  • 10 -15 г пресованих дріжджів
  • 100 г молока
  • 2 жовтки
  • 50 г цукру
  • 20 г вершкового масла
  • 5 г ванільного цукру
  • Дрібка солі
  • Цедра половини апельсину
  • 80 г родзинок
  • Сік апельсину
  • Для змащування 50 г вершкового масла

Родзинки промиваємо і заливаємо апельсиновим соком.

У тепле молоко додаємо дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості. Нехай постоїть до утворення шапочки.

Жовтки збиваємо із цукром до збільшення об'єму. Додаємо ванільний цукор, сіль, цедру.

Додаємо дріжджі та борошно, поступово вводимо м'яке масло.

Вимішуємо дуже добре хвилин 10. Залишаємо до збільшення об'єму вдвічі.

Розкочуємо тісто дуже тонко у вигляді прямокутника. Змащуємо м'яким вершковим маслом. Додаємо родзинки.

Завертаємо, починаючи з вузького боку. Накриваємо плівкою, нехай постоїть хвилин 10.

Розрізаємо, не доходячи до краю, згортаємо таким чином, щоб шари були видні.

Форму беремо трохи більшого розміру. Викладаємо паску, накриваємо і ставимо у тепле місце. Тепер не поспішаємо. У тесті багато родзинок, піднімається повільно. Повинно збільшитись у 3 рази.

Випікаємо за температури 180 градусів 30−40 хвилин.

Смачного!

Читайте також: Дуже смачна домашня паска: просто та економно

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін

Найближчих родичів деяких наближених до путіна осіб фактично тримають у заручниках: російські інсайдери

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Допомога США

США нададуть Україні беспрецедентну військову допомогу

Перспектива на травень: астрологи назвали три знаки зодіаку, які мають шанс на світле майбутнє

Перспектива на травень: астрологи назвали три знаки зодіаку, які мають шанс на світле майбутнє

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.