Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Великдень неможливий без випічки. Зрозуміло, що головний атрибут його — паска. Останнім часом різноманітність великодньої випічки вражає. Різні смаки, технології приготування, декор… Але зараз, коли не до вишуканих страв, важливо, щоб рецепт паски був смачним і бюджетним.

Відома кулінарка Елла Іванова з Кривого Рогу пропонує приготувати соковиту паску з апельсиновим смаком.

— М'яка соковита паска зі смаком апельсина сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Ось її рецепт.

Соковита паска зі смаком апельсину 250−260 г борошна

10 -15 г пресованих дріжджів

100 г молока

2 жовтки

50 г цукру

20 г вершкового масла

5 г ванільного цукру

Дрібка солі

Цедра половини апельсину

80 г родзинок

Сік апельсину

Для змащування 50 г вершкового масла Родзинки промиваємо і заливаємо апельсиновим соком. У тепле молоко додаємо дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості. Нехай постоїть до утворення шапочки. Жовтки збиваємо із цукром до збільшення об'єму. Додаємо ванільний цукор, сіль, цедру. Додаємо дріжджі та борошно, поступово вводимо м'яке масло. Вимішуємо дуже добре хвилин 10. Залишаємо до збільшення об'єму вдвічі. Розкочуємо тісто дуже тонко у вигляді прямокутника. Змащуємо м'яким вершковим маслом. Додаємо родзинки. Завертаємо, починаючи з вузького боку. Накриваємо плівкою, нехай постоїть хвилин 10. Розрізаємо, не доходячи до краю, згортаємо таким чином, щоб шари були видні. Форму беремо трохи більшого розміру. Викладаємо паску, накриваємо і ставимо у тепле місце. Тепер не поспішаємо. У тесті багато родзинок, піднімається повільно. Повинно збільшитись у 3 рази. Випікаємо за температури 180 градусів 30−40 хвилин. Смачного!

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