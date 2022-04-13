Заварна картопляна паска: рецепт від кондитерки Валентини Верьовкіної

Світлий Великдень наближається. І вже сьогодні господині вибирають рецепти. Важливо, щоб святкова випічка вийшла смачною та бюджетною. Сьогодні в Інтернеті багато різних рецептів. Але якщо ви хочете бути впевненими в результаті, користуйтеся перевіреними рецептами відомих кулінарів.

Рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски з «ФАКТАМИ» поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.

«Завдяки картоплі у складі така паска довго не черствіє»

— Паски з додаванням відвареної картоплі пекли ще наші бабусі, — каже Валентина Верьовкіна. — Тісто виходить м'яким та пухким. Завдяки картоплі у складі така паска довго не черствіє. Свіжою вона залишається протягом тижня. Та й приготувати таку паску нескладно.

— Поділіться рецептом?

— Звичайно, із задоволенням!

Заварна картопляна паска З розрахунку на чотири середні або одну велику і три маленькі паски вам знадобляться такі інгредієнти. Картопляна основа: Картопля очищена — 120 г Вода — 130 г Борошно пшеничне — 20 г Масло вершкове — 75 г Опара: Молоко — 250 г Борошно пшеничне — 100 г Цукор — 20 г Дріжджі свіжі — 16 г Тісто: Борошно пшеничне — 420−450 г Цукор — 100 г Жовтки — 2 шт. Сіль — 3 г Цукати або родзинки — 130 г Ванілін — 1/3 ч. л. Кардамон — 1/3 ч. л. (за бажанням) Мускатний горіх — 1/3 ч. л. (за бажанням) Глазур: Білки — 2 шт. Цукрова пудра — 180−200 г Картоплю наріжемо невеликими шматочками, заллємо водою і поставимо відварюватися, накривши каструлю кришкою. Потім варену картоплю потовчемо в пюре разом з рідиною, що залишилася. Зробимо опару. Змішаємо борошно, трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Залишимо суміш на 20 хвилин до утворення шапочки. Підготовлене картопляне пюре змішаємо з олією та борошном. В опару, що підійшла, замішуємо не сильно теплу картопляну масу. Борошно для тіста просіємо у велику миску, додамо до неї підготовлену дріжджову суміш, цукор, жовтки, ванілін і сіль. Змішаємо ложкою чи міксером. Потім ретельно вимісимо тісто близько 15−20 хвилин. Після накриємо плівкою і залишимо, щоб підійшло, на 2 години. За годину зробимо обминання і додамо цукати зі спеціями. Розділимо тісто на 4 частини: 3 частини по 260 г і 1 частина приблизно 420 г. Розкладемо по формах і дамо час, щоб підійшло, щоб тісто не доходило приблизно 1 см до верху форм. Відправляємо форми з пасками в розігріту до 150 градусів духовку та випікаємо 10 хвилин. Після цього збільшуємо температуру до 180 градусів і допікаємо паски до сухої палички, за часом — приблизно 15−20 хвилин.

«Під час випікання паски намагайтеся не відчиняти дверцята духовки»

— Як порадите прикрасити паску?

— Вінчиком для тіста збиваємо глазур. Остиглі паски прикрашаємо глазур'ю, за бажанням і можливістю можна посипати цукатами та горіхами. Як варіант можна розтопити на водяній бані чорний чи молочний шоколад і покрити паски їм, а декорувати цукатами та горіхами.

— Валентино, ви кондитерка з досить великим досвідом. У вас є особисті професійні лайфхакі для створення ідеальної паски?

— Інгредієнти для тіста не повинні бути охолодженими. Там, де підходить тісто, не має бути протягів. Під час випікання паски намагайтеся не відчиняти дверцята духовки, бо здоба не любить, коли її «турбують». При попаданні в духовку повітря пишна паска осяде.

Фото з альбому Валентини Верьовкіної

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