«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

Наближається Великдень, тож більшість господинь уже в пошуку рецептів паски та інших смаколиків. Домашня печена ковбаса стане окрасою святкового столу. Це не тільки смачно, але і дуже корисно. Це закуска, приготовлена з натуральних інгредієнтів. Її рецептом поділився український фудканал в Ютубі «Карпатські шкварки». Таку ковбаску можна робити заздалегідь і класти в сирому вигляді заморожувати, а запекти вже в день перед святами чи потрібною вам датою.

Для приготування потрібні:

М'ясо нежирне 1,5 кг

Сало свіже 500 гр

Часник 5 зуб.

Розмарин 1 гр.

Вода 150 мл.

Сіль 15 гр.

Перець до смаку

Оболонка 1.7 м.

Сам процес приготування можна побачити тут.

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