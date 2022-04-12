29.94 / 31.01 32.79 / 34.04
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

13:39 12 квітня 2022
домашня ковбаса

Наближається Великдень, тож більшість господинь уже в пошуку рецептів паски та інших смаколиків. Домашня печена ковбаса стане окрасою святкового столу. Це не тільки смачно, але і дуже корисно. Це закуска, приготовлена з натуральних інгредієнтів. Її рецептом поділився український фудканал в Ютубі «Карпатські шкварки». Таку ковбаску можна робити заздалегідь і класти в сирому вигляді заморожувати, а запекти вже в день перед святами чи потрібною вам датою.

Для приготування потрібні:

  • М'ясо нежирне 1,5 кг
  • Сало свіже 500 гр
  • Часник 5 зуб.
  • Розмарин 1 гр.
  • Вода 150 мл.
  • Сіль 15 гр.
  • Перець до смаку
  • Оболонка 1.7 м.

Сам процес приготування можна побачити тут.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як готувати омлет по-мавританськи і картоплю у банці — ситну, ароматну і просту в приготуванні страву.

530

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Путін та Лукашенко

«Лукашенко дасть згоду „бункерному“ на введення війська, але невдовзі втече з Білорусі», — таролог

кіт, який постраждав від обстрілу

Котика, який сильно постраждав від обстрілу рашистів, врятували: історія вірусного фото

домашня ковбаса

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.