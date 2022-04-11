Паска вийде запашною та м’якою, наче пух: покроковий рецепт головної великодньої страви
За два тижні Великдень, то ж більшість господинь уже в пошуку рецептів паски, без якої неможливо уявити святковий стіл. Популярний український ютуб-канал MAMA GOTUYE поділився перевіреним рецептом, який, певні, сподобається і вам.
«Основні інгредієнти для приготування паски є частинка вашої душі та любові! Я обожнюю готувати паску, для мене це щось особливе. За моїм рецептом паска вдасться, буде пухкою та запашною. Слава Україні!»
Рецепт паски (на 4 середні паски):
борошно — ~ 500 г
молоко — 250 мл
вершкове масло — 90 г
дріжджі — 35 г
цукор — 140 г
2 яйця + 3 жовтка
ванільний цукор -1 упаковка (або есенція)
горілка — 0,5 ч. л
сіль — дрібка
лимонна цедра, родзинки за бажанням
Покроково етапи приготування дивіться за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=vS8YPQg4fCk
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