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Паска вийде запашною та м’якою, наче пух: покроковий рецепт головної великодньої страви

16:00 11 квітня 2022
паска

За два тижні Великдень, то ж більшість господинь уже в пошуку рецептів паски, без якої неможливо уявити святковий стіл. Популярний український ютуб-канал MAMA GOTUYE поділився перевіреним рецептом, який, певні, сподобається і вам.

«Основні інгредієнти для приготування паски є частинка вашої душі та любові! Я обожнюю готувати паску, для мене це щось особливе. За моїм рецептом паска вдасться, буде пухкою та запашною. Слава Україні!»

Рецепт паски (на 4 середні паски):

борошно — ~ 500 г

молоко — 250 мл

вершкове масло — 90 г

дріжджі — 35 г

цукор — 140 г

2 яйця + 3 жовтка

ванільний цукор -1 упаковка (або есенція)

горілка — 0,5 ч. л

сіль — дрібка

лимонна цедра, родзинки за бажанням

Покроково етапи приготування дивіться за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=vS8YPQg4fCk

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