«Десерт дня»: рецепт мармурового кексу з простих інгредієнтів
Фудблогерка Христина Хрін пропонує українцям порадувати себе простою та водночас дуже апетитною домашньою випічкою. Чудовим варіантом стане кекс «День і ніч». Він готується дуже швидко, з доступних продуктів, а його вигляд прикрасить будь-який стіл.
Для приготування необхідно:
- сир кисломолочний 200 г
- борошно пшеничне 200 г
- цукор 90 г
- яйця 3 штуки
- м'яке вершкове масло 50 г
- какао 40 г
- червоне солодке вино 40 мл
- ванільний цукор
- розпушувач до тіста
- сіль
Сам процес виготовлення можна відстежити на відео фудблогерки. Тісто ділимо на дві частини і до однієї додаємо какао та вино. У форму викладаємо тісто шарами, чергуючи їх. Виходить дуже красивий візерунок. Випікаємо кекс 50 хвилин при температурі 160 градусів. Приємного чаювання!
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