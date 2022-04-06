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«Десерт дня»: рецепт мармурового кексу з простих інгредієнтів

12:32 6 квітня 2022
мармуровий кекс

Фудблогерка Христина Хрін пропонує українцям порадувати себе простою та водночас дуже апетитною домашньою випічкою. Чудовим варіантом стане кекс «День і ніч». Він готується дуже швидко, з доступних продуктів, а його вигляд прикрасить будь-який стіл.

Для приготування необхідно:

  • сир кисломолочний 200 г
  • борошно пшеничне 200 г
  • цукор 90 г
  • яйця 3 штуки
  • м'яке вершкове масло 50 г
  • какао 40 г
  • червоне солодке вино 40 мл
  • ванільний цукор
  • розпушувач до тіста
  • сіль

Сам процес виготовлення можна відстежити на відео фудблогерки. Тісто ділимо на дві частини і до однієї додаємо какао та вино. У форму викладаємо тісто шарами, чергуючи їх. Виходить дуже красивий візерунок. Випікаємо кекс 50 хвилин при температурі 160 градусів. Приємного чаювання!

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