«Десерт дня»: рецепт мармурового кексу з простих інгредієнтів

Фудблогерка Христина Хрін пропонує українцям порадувати себе простою та водночас дуже апетитною домашньою випічкою. Чудовим варіантом стане кекс «День і ніч». Він готується дуже швидко, з доступних продуктів, а його вигляд прикрасить будь-який стіл.

Для приготування необхідно:

сир кисломолочний 200 г

борошно пшеничне 200 г

цукор 90 г

яйця 3 штуки

м'яке вершкове масло 50 г

какао 40 г

червоне солодке вино 40 мл

ванільний цукор

розпушувач до тіста

сіль

Сам процес виготовлення можна відстежити на відео фудблогерки. Тісто ділимо на дві частини і до однієї додаємо какао та вино. У форму викладаємо тісто шарами, чергуючи їх. Виходить дуже красивий візерунок. Випікаємо кекс 50 хвилин при температурі 160 градусів. Приємного чаювання!

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