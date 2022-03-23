Домашнє печиво — просто та смачно: випікайте разом з дітьми

Печиво люблять і дорослі, і діти. Домашнє особливо смачне. А спекти його можна, залучаючи до процесу дітей. Для них це буде ціла подія. Аромат же випічки пануватиме у будинку цілий день. Рецептом домашнього печива поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Домашнє печиво — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — До чаю або кави — те що треба.

Інгредієнти: 150 г йогурту

1 яйце та 1 жовток

100 г рослинної олії

1−2 столові ложки цукру

400 г борошна

8 г розпушувача

Цукор для посипання Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У ємність додаємо яйця та цукор. Трохи збиваємо. Додаємо йогурт, олію та частину борошна. Потім додаємо розпушувач та інше борошно. Замішуємо тісто. Розкочуємо тісто завтовшки близько сантиметра між двома аркушами пергаменту. Посипаємо цукром і ще трохи пройдемо качалкою. Вирізаємо печиво, випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин. Можна посипати кунжутом. Смачного!

Раніше популярна українська фуд-блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом найсмачнішого печива із простих та доступних продуктів.

Фото з альбому Елли Іванової

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