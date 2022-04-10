Сосиски стають як щупальця: рецепт «простого шедевра», який їдять обов'язково гарячим

Після того, як український фуд-блогер Маріанна Хабер-Дудар запропонувала рецепт пісних чебуреків, відомий Telegram-канал «Простые рецепты» поділився оригінальним рецептом приготування пирога з сосисками.

Складові:

— Листкове тісто 500гр

- Сир моцарелла 300гр

- Сосиски

Спосіб приготування:

Треба розкотити обидва шари листкового тіста і вирізати коло. Викласти по краю сосиски, центр покласти сир і зверху укласти інший пласт тіста.

Далі защипуємо всі краї, навколо сиру та між сосисками. Сосиски попередньо надрізаємо з одного краю. Так вони при випіканні красиво розкриваються, схожі на щупальця.

Випікати при 180−190 градусів хвилин 35. Подавати обов'язково у гарячому вигляді, доки сир не застиг. Відриваєте краї із сосисками і макаєте в тягучий сир.