«Чудовий смак, що сподобається усім»: готуємо пісні чебуреки

Українська фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар під час посту пропонує приготувати для своєї родини чебуреки. Попри те, що випічка пісна, вона виходить дуже ситною та смачною. Хрустка скоринка, соковита начинка точно нікого не залишать байдужими.

Для приготування потрібно:

500 г борошна

1 ч. л. солі

50 мл олії

250 мл окропу

Інгредієнти для начинки: 50 г цибулі — дрібно нарізати, 50 г моркви — натерти на дрібній тертці, 500 г шампіньйонів — натерти на грубій тертці.

Спеції — до смаку.

Поетапний процес приготування дивіться у відео

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