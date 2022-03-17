«Вимовили? Тоді ловіть рецепт»: Григорій Герман розповів, як правильно приготувати справжню паляницю

Телеведучий Григорій Герман, який раніше розповідав, як приготувати гарбузові булочки, поділився рецептом паляниці. Назва цього хлібу стала паролем, який допомогає виявляти россійских диверсантів — вони не можуть вимовити це звичне для українців слово.

«Пароль — паляниця. Вимовили? Тоді ловіть рецепт її справжньої!»— пише телеведучій в Instagram.

Для опари:



борошно (315 г);

свіжі (15 г) або сухі (1,5 ч.л.) дріжджі;

тепла вода (200 г).

Замішуємо опару і залишаємо на 3−4 год.

Додаємо до опари:

теплу воду (220 г);

борошно (385 г);

сіль (9 г).

Хвилин 10 замішуємо тісто. Викладаємо в миску і накриваємо на 1,5 год відстоюватися. Тісто має подвоїтися.

Обминаємо тісто у форму кулі, накриваємо плівкою на 20 хв.

Тісто трохи прилипло до поверхні, так? Тепер, не відриваючи його від поверхні, прокручуємо тісто за годинниковою стрілкою. Щоб поверхня натягнулася та піднялася.

Ставимо на дно печі глибоке деко, прогріваємо до 190 °C.

До прогрітої печі ставимо тісто. В деко доливаємо склянку окропу.

Випікаємо 20 хв, відкриваємо дверцята, щоб випустити зайву пару і печемо хліб ще 30 хв до рум'яної скоринки.

Готовий хліб викласти на решітку і дати охолонути.

Раніше своїми рецептами приготування паляниці поділилися журналіст Костянтин Грубич та блогерка Лілія Цвіт.

Фото — скріншот

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