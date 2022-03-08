«Паляниця» — не тільки слово для перевірки окупантів: Костянтин Грубич та Лілія Цвіт розповіли про смачні ласощі воєнних часів
У наші дні слово «паляниця» стало надзвичайно популярним як слово-пароль, яке не під силу вимовити представникам «руського міру».
Але журналіст Костянтин Грубич вирішив нагадати українцям про те, що паляниця може бути відмінним десертом у важкі часи.
Про це він написав у своєму Instagram.
Телеведучий зізнався, що давно не їв хліба, проте війна внесла корективи в його меню, за що Костянтин попросив вибачення у дієтолога Наталії Самойленко. Але в нинішні складні часи, за його словами, кращими ласощами стає свіжоспечений домашній хліб, яким журналістів «1+1» потішила єдина майстер-гример, що залишилася на каналі.
«Смакота неймовірна! Та ще й з медом, від якого теж відмовився з 1 листопада минулого року на вимогу лікаря», — оцінив смак Грубич.
У коментарях фоловери підтримали Грубича, причому однією з перших це зробила та сама дієтологиня, яка раніше забороняла телеведучому зловживати медом.
Про те, як правильно готувати паляницю, напередодні розповіла популярний блогер Лілія Цвіт.
ІНГРЕДІЄНТИ НА 5 шт., діаметром 15 см
кефір — 2 ст. (500 мл)
цукор — 1 ст.
сіль — 1 ч. л.
спеції — за бажанням
сода — 1 ч. л з верхом
оцет — 1 ст.
борошно — 800 г (~24 ст.л.).
Нагадаємо, раніше блогер Лілія Цвіт склала чек-лист простих, але водночас ситних та смачних страв, які можна приготувати бійцям на фронт. У переліку опинилися яворівський пиріг, хрустики на кефірі, пиріжки з капустою, чебуреки (з м'ясом і не тільки) і нарешті той самий найпростіший, проте домашній хліб.268
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