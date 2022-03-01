В основі – річкова риба: як приготувати козацький куліш, улюблену страву українських воїнів

Запорізький регіон, де розташовувалися численні січі, здавна славився кашами, заправленими шкварками та цибулею, галушками з пшеничного борошна, саламатою, кулішом та салом. Крім всього, запорізька кухня — це про річкову рибу, пише NV .

Її варили, смажили, солили, коптили та запікали. Сорт риби залежав від достатку: їли дніпровську щуку, сома, плітку, ляща, линя, а також вугра, осетра та форель. Козаки були профі в рибальстві та стверджували, що її різні сорти відповідають за поживною цінністю та смаковими якостями різними видами м'яса. Замість яловичини вони їли коропа, а про сома казали: «Що сомина, що свинина».

А під час довгих походів зберегтися могла лише сильно просолена в'ялена риба. На ній і готували перші страви, юшки, додавали її в каші. На рибному бульйоні готували щербу — блюдо, за консистенцією схоже на кисіль, із завареним борошном. Юшку часто їли разом із тетерею — пшоняною кашею з кислим житнім тестом. Варену рибу поливали бульйоном, в якому вона готувалася, з додаванням часнику та солі. Цю приправу називали саламур.

За підсумками зустрічей та розмов у лідери на звання «тої самої запорізької страви» вийшли куліш і торт «Іній», які запорожці теж вважають однією з візитівок міста.

Сьогодні шеф-кухар Микола Осіпов розповів про сучасні варіації козацького кулішу, базою якого стали історичні традиції, але вже з урахуванням сучасних гастрономічних тенденцій та інгредієнтів.

Козацький куліш

Інгредієнти:

Цибулевий кранч 50г

Сублімована морква 30г

Сало підчеревок 100г

Часникова пудра 5г

Вершки домашні 50г

Пшоно 100г

Сіль за смаком

Зелень за смаком

Приготування

Спочатку на сухій сковороді обсмажуємо пшоно, заливаємо водою і варимо кашу. На невеликій температурі обсмажуємо і перебиваємо сало в однорідну масу, що нагадує топлений смалець. Готову кашу змащуємо топленим салом, додаємо трохи вершків (для приємного присмаку).

Кашу викладаємо у форму і відправляємо в холодильник на кілька годин, після чого застиглу кашу ріжемо на рівні шматки (як поленту) і відправляємо в коптильну шафу.

З вершків і рубаної зелені готуємо соус з додаванням часникової пудри.

Моркву та цибулю обсмажуємо у фритюрі, додаємо до готової страви.

Викладаємо у тарілку, поливаємо соусом, прикрашаємо овочами.

Нагадаємо, раніше в мережі дали рецепт випічки домашнього хліба без хлібопічки та форми .

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