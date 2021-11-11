«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа
Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно поділився рецептом коржів для Тако, розповів, як приготувати одеську шкару — прототип відомих консервів «Кілька у томаті».
«Ш — шкара. Шок контент, але капець, як смачно! Шкара — це те, з чого радянська харчова промисловість створила кільку у томаті. І якщо ваша перша думка: фу-фу-фу, ми таке навіть тваринам не купуємо… Хлопці! Ви просто справжню одеську шкару не куштували!» — пише телеведучий в Instagram і ділиться першим секретом.
За його словами, для цієї страви краще брати мойву чи корюшку, бажано без голови, без нутрощів і з відрізаними черевцями. Це дуже заощадить час приготування.
Інгредієнти:
- Дрібна рибка — 700 гр.;
- Томатний сік (в ідеалі — домашній) — мінімум 1 літр;
- Цибуля — 2−2,5 середні цибулини;
- Оцет — 3−4 ст.л., за смаком;
- Цукор — 3 ст.л.;
- Сіль — за смаком;
- Вершкове масло — 50 гр.;
- Перець чорний, білий (він ніжніший) або гострий (тоді буде пікантним) — на вибір;
- Лавровий лист/запашний перець — за бажанням.
Приготування:
- Половину порції масла викласти у пательню. Додати цибулю, нарізану півкільцями. Чим тонше — тим краще. Тоді частина цибулі розчиниться у шкарі. Обсмажувати до напівпрозорого стану.
- Додати рештки масла і попередньо розморожену рибу. Важливий момент: перевертати рибу можна лише один раз: виклали у пательню, за півтори хвилини перевернули і все. Інакше буде каша.
- Змішати томатний сік із оцтом, цукром, сіллю, перцем. Коли риба зазолотилася, залити томатною сумішшю.
- Залишаємо на невеликому вогні тушкувати — томатний сік повинен уваритися на третину.
- Посипати шкару свіжою зеленню. Готово!
«Беремо шматок свіжого хліба… Можна українську чи паляницю, а в ідеалі — сільський „цеглиною“ і, вимочуючи його у томатному соусі, починаємо їсти… Відчуваючи різницю між фабричною кількою у томаті та справжньою одеською шкарою», — додає кулінар.
Раніше телеведучий поділився рецептом страви французької кухні — ідеально швидким кишем з цукіні, морквою та фетою.
Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.279
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