«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно поділився рецептом коржів для Тако, розповів, як приготувати одеську шкару — прототип відомих консервів «Кілька у томаті».

«Ш — шкара. Шок контент, але капець, як смачно! Шкара — це те, з чого радянська харчова промисловість створила кільку у томаті. І якщо ваша перша думка: фу-фу-фу, ми таке навіть тваринам не купуємо… Хлопці! Ви просто справжню одеську шкару не куштували!» — пише телеведучий в Instagram і ділиться першим секретом.

За його словами, для цієї страви краще брати мойву чи корюшку, бажано без голови, без нутрощів і з відрізаними черевцями. Це дуже заощадить час приготування.

Інгредієнти: Дрібна рибка — 700 гр.;

Томатний сік (в ідеалі — домашній) — мінімум 1 літр;

Цибуля — 2−2,5 середні цибулини;

Оцет — 3−4 ст.л., за смаком;

Цукор — 3 ст.л.;

Сіль — за смаком;

Вершкове масло — 50 гр.;

Перець чорний, білий (він ніжніший) або гострий (тоді буде пікантним) — на вибір;

Лавровий лист/запашний перець — за бажанням.

Приготування: Половину порції масла викласти у пательню. Додати цибулю, нарізану півкільцями. Чим тонше — тим краще. Тоді частина цибулі розчиниться у шкарі. Обсмажувати до напівпрозорого стану.

Додати рештки масла і попередньо розморожену рибу. Важливий момент: перевертати рибу можна лише один раз: виклали у пательню, за півтори хвилини перевернули і все. Інакше буде каша.

Змішати томатний сік із оцтом, цукром, сіллю, перцем. Коли риба зазолотилася, залити томатною сумішшю.

Залишаємо на невеликому вогні тушкувати — томатний сік повинен уваритися на третину.

Посипати шкару свіжою зеленню. Готово!

«Беремо шматок свіжого хліба… Можна українську чи паляницю, а в ідеалі — сільський „цеглиною“ і, вимочуючи його у томатному соусі, починаємо їсти… Відчуваючи різницю між фабричною кількою у томаті та справжньою одеською шкарою», — додає кулінар.

Раніше телеведучий поділився рецептом страви французької кухні — ідеально швидким кишем з цукіні, морквою та фетою.

Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.

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