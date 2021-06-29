Григорій Герман розповів, як приготувати коржі для тако: простий рецепт

Ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман, який недавно поділився рецептом улюбленого літнього супу, розповів, як приготувати коржі для Тако.

Тако — сандвіч напівзакритого типу, згорнутий у трубочку коржик, всередині якого м'ясо, сир, зелень, цибуля, перець. До складу входять приправи й соуси.

Коржі для Тако

Інгредієнти Борошно пшеничне — 250 г

Масло або смалець -75 г

Вода -125 мл

Сіль -1 чайна ложка Приготування Змішати всі інгредієнти. Замісити тісто до міцної грудки. Запакувати його в плівку та дати постояти хвилин 20−30. Відщипувати кульки, розкачати їх качалкою до товщини менш як 1 мм. Обсмажити на сухій сковороді. Готові коржі злегка змащувати маслом.

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На думку Германа, Тако — це шалено смачно і дуже зручно.

Нагадаємо, шеф-кухар Євген Клопотенко недавно поділився рецептом бургера з рибою.

Фото Instagram / german_greg_tv

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