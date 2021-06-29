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Григорій Герман розповів, як приготувати коржі для тако: простий рецепт

19:58 29 червня 2021
коржі

Ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман, який недавно поділився рецептом улюбленого літнього супу, розповів, як приготувати коржі для Тако.

Тако — сандвіч напівзакритого типу, згорнутий у трубочку коржик, всередині якого м'ясо, сир, зелень, цибуля, перець. До складу входять приправи й соуси.

Коржі для Тако

Інгредієнти

Борошно пшеничне — 250 г
Масло або смалець -75 г
Вода -125 мл
Сіль -1 чайна ложка

Приготування

Змішати всі інгредієнти.

Замісити тісто до міцної грудки.

Запакувати його в плівку та дати постояти хвилин 20−30.

Відщипувати кульки, розкачати їх качалкою до товщини менш як 1 мм.

Обсмажити на сухій сковороді.

Готові коржі злегка змащувати маслом.

На думку Германа, Тако — це шалено смачно і дуже зручно.

Нагадаємо, шеф-кухар Євген Клопотенко недавно поділився рецептом бургера з рибою.

Фото Instagram / german_greg_tv

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