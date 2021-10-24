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Ідеально швидкий киш з цукіні та фетою: простий рецепт від Григорія Германа

16:32 24 жовтня 2021
киш

Відомий телеведучий й кулінар Григорій Герман, який поділився рецептом знаменитого французького пирога Тарт Татен, розповів, як приготувати ще одну страву французької кухні.

«Ідеально швидкий киш з цукіні, морквою та фетою. Легкий, як жовте листя, смачний, як ковток гарячого чаю», — так Герман описав свій улюблений пиріг.

Кіш з цукіні й фетою

Продукти
Пісочне тісто — 400 гр.
Цукіні — 2 шт.
Морква — 2 шт.
Горіхи волоські — 40 гр.
Сир фета — 150 гр.
Сметана — 150 гр.
Яйце куряче — 2 шт.
Петрушка — 5 гілочок
Сіль / перець — до смаку

Приготування

Пісочне тісто розкачати й викласти у форму для запікання.

Волоські горіхи подрібнити до однорідного стану у блендері. Висипати на тісто.

У глибокій мисці змішати яйця, фету, сметану, подрібнену петрушку. Вилити суміш у форму для запікання поверх горіхів.

Всі овочі нарізати овочечисткою тонкими смужками. Згорнути їх у спіральки й викласти на пиріг.

Запікати в духовці 30 хвилин при 190 °C.

Раніше Тетяна Мокріді поділилася рецептом французького пирога кіш Лорен.

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