Ідеально швидкий киш з цукіні та фетою: простий рецепт від Григорія Германа

Відомий телеведучий й кулінар Григорій Герман, який поділився рецептом знаменитого французького пирога Тарт Татен, розповів, як приготувати ще одну страву французької кухні.

«Ідеально швидкий киш з цукіні, морквою та фетою. Легкий, як жовте листя, смачний, як ковток гарячого чаю», — так Герман описав свій улюблений пиріг.

Кіш з цукіні й фетою Продукти

Пісочне тісто — 400 гр.

Цукіні — 2 шт.

Морква — 2 шт.

Горіхи волоські — 40 гр.

Сир фета — 150 гр.

Сметана — 150 гр.

Яйце куряче — 2 шт.

Петрушка — 5 гілочок

Сіль / перець — до смаку Приготування Пісочне тісто розкачати й викласти у форму для запікання. Волоські горіхи подрібнити до однорідного стану у блендері. Висипати на тісто. У глибокій мисці змішати яйця, фету, сметану, подрібнену петрушку. Вилити суміш у форму для запікання поверх горіхів. Всі овочі нарізати овочечисткою тонкими смужками. Згорнути їх у спіральки й викласти на пиріг. Запікати в духовці 30 хвилин при 190 °C.

Раніше Тетяна Мокріді поділилася рецептом французького пирога кіш Лорен.

3

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter