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Ідеальний гарнір до м'яса чи начинка для вареників: простий рецепт пюре з батату із сиром

8:23 23 лютого 2022
батат

Шеф-кухар Андрій Величко пропонує кулінарам освоїти тонкощі приготування страв із батату. Пюре з коренеплодів стане чудовим гарніром до м'яса, наприклад, до запеченого курчати. Також батат у поєднанні з сиром підійде як начинка для вареників або равіолей. Рецепт Величко наводить у Facebook.

Пюре з батату із сиром

  • Батат;
  • Вершки чи молоко;
  • Масло вершкове;
  • Чеддер чи пармезан.

Батат запекти в духовці при 190 градусах протягом 40−60 хвилин. Після запікання очистити від шкірки та перекласти в чашу блендера. Додати вершки чи молоко, вершкове масло, пармезан чи чеддер. Масу подрібнити у блендері та протерти через сито, щоб текстура стала кремовою.

Нагадаємо, батат разом з іншими овочами можна використовувати при запіканні риби.

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