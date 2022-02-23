Ідеальний гарнір до м'яса чи начинка для вареників: простий рецепт пюре з батату із сиром

Шеф-кухар Андрій Величко пропонує кулінарам освоїти тонкощі приготування страв із батату. Пюре з коренеплодів стане чудовим гарніром до м'яса, наприклад, до запеченого курчати. Також батат у поєднанні з сиром підійде як начинка для вареників або равіолей. Рецепт Величко наводить у Facebook.

Пюре з батату із сиром Батат;

Вершки чи молоко;

Масло вершкове;

Чеддер чи пармезан. Батат запекти в духовці при 190 градусах протягом 40−60 хвилин. Після запікання очистити від шкірки та перекласти в чашу блендера. Додати вершки чи молоко, вершкове масло, пармезан чи чеддер. Масу подрібнити у блендері та протерти через сито, щоб текстура стала кремовою.

Нагадаємо, батат разом з іншими овочами можна використовувати при запіканні риби.

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