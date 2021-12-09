Нескладна, але дуже груднева страва: Андрій Величко поділився рецептом приготування запеченого курчати
Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше поділився секретом приготування тіста для «піци-гармошки», запропонував «грудневий рецепт», розповівши, як готувати запечене курча з мандаринами та бессарабською паприкою.
На своїй сторінці у соцмережах Андрій Величко зазначив, що у передсвятковому грудні страви мають бути із «родзинкою», а також поживними — адже на вулиці вже зима. Водночас рецепти мають бути не з розряду «візьміть половину зарплати та цілий вихідний», а більш практичними.
«До таких страв я завжди відносив запечену, томлену, тушковану їжу. Їжу, приготування якої не потребує постійного багатогодинного перебування на кухні. Як правило, достатньо години на підготовку, а після цього можна займатися своїми справами, лише поглядаючи, наприклад, як запікається гусак або готується у вині яловиччина», — пише кулінар.
Одним із рецептів, що відповідає цим умовам, він називає запечене курча з бататом — коренеплід має приємну солодкість, але не таку нав'язливу, як гарбуз, і добре поєднується з деякими спеціями.
Інгредієнти (на 2−3 особи):
- Середнього розміру бройлерне курча — 1 шт.;
- Батат — 1 шт.;
- Мандарини — 2 шт.;
- Копчена паприка — 1 ч. л.;
- Мед — 1 ст. л.;
- Олія — 3 ст. л.;
- Соєвий соус — 2 ст. л.;
- Гірчиця — 1 ст. л.;
- Оцет фруктовий — 1 ст. л.;
- Кілька коробочок кардамону та анісу (за бажанням);
- Сіль, перець за смаком.
Крок 1. Підготовка продуктів.
У молодої курочки або півня видалити крайню фалангу крила і обпалити, якщо залишилося пір'я. Мити не слід.
Батат достатньо очистити і нарізати великими шматками розміру 3−4 см. І переходимо до маринаду.
Крок 2. Готуємо маринад.
Змішуємо всі інгредієнти до однорідного стану, туди вичавлюємо сік мандаринів, та й самі мандарини залишаємо у маринаді. Обмазуємо маринадом птаха і, в ідеалі, залишаємо на ніч у холодильнику. Втім, може вистачити й кілька годин перед запіканням.
Крок 3. Запікання.
Кулінар рекомендує використовувати «рукав» — так виходить соковитіше. І запікати слід так, щоб батат був знизу та навколо курочки. А саму курочку слід покласти на грудку — так вона не висохне. Потрібно добре все перемішати, щоб маринад був на всіх продуктах — він швидко стікає.
Перші 15 хвилин випікати при 200℃, потім слід знизити температуру до 170−180℃ і запікати до готовності — близько 30−40 хвилин.
«Пропечений батат, який розім'яли у пюре разом із соками курочки та маринаду після запікання — особливого смаку гарнір! Впевнений, ви збожеволієте від нього. Ну, а аромат злегка „димної“ бессарабської паприки перетворить гарну курочку на ідеальну», — стверджує Андрій Величко.
Раніше кулінар розповів, як готувати бессарабські вертути із гарбузом.
Фото зі сторінки Андрія Величка у соціальних мережах210
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