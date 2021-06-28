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Смачна та малокалорійна страва: переможниця «Супер Топ-модель по-українськи» Таня Брик поділилася рецептом тунця з овочами

16:59 28 червня 2021
Таня Брик

Переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Таня Брик, яка раніше поділилася простим рецептом спринг-ролів — тонких хрумких рисових млинців з начинкою, розповіла, як приготувати малоколорійного тунця з овочами у духовці.

«Плюс цієї страви у тому, що вона готується швидко і дуже просто. Головне — слідкуйте за духовкою», — наводить слова моделі «Новий канал» .

Таня Брик попереджає, що рибу важливо не перетримати — адже тунець зовсім не жирний і він може пересушитися. Овочі, за її словами, можна взяти будь-які — ті, що більше до вподоби.

Вона ж для приготування тунця з овочами використовує такі інгредієнти:

  • філе тунця — 1−2 стейки;
  • кольорова капуста — 400 г;
  • печериці — 400 г;
  • батат — 2 шт .;
  • цибуля — 1 шт .;
  • часник — 3 зубчики;
  • італійські трави, суміш перців, паприка — за смаком;
  • соєвий соус — 3 ст. л .;
  • олію з гарбузового насіння — 2 ст. л.

Філе тунця слід промити і висушити за допомогою паперових рушників. Батат почистити і порізати кружальцями.

Печериці помити і розрізати навпіл, кольорову капусту — невеликими шматочками, а цибулю — півкільцями.

У глибокій каструлі змішати часник, італійські трави, сіль, суміш перців, паприку, соєвий соус та олію. Додати батат, гриби, капусту і цибулю. Гарненько перемішайте, щоб овочі добряче «подружилися» із соусом.

Деко застелити фольгою, викласти на нього овочі та філе тунця. Помістити у духовку, розігріту до 180 градусів приблизно на 30 хвилин.

Таня Брик радить при подачі стейки тунця нарізати поперек волокон. Спочатку на блюдо слід викласти овочі, на них — шматочки риби.

Раніше модель зізнавалася, що довго вирішувалася на публікацію свого «голого» фото. Виявляється, у Тані Брик були проблеми з прийняттям свого тіла і сумніви, чи варто виставляти наготу на загал.

Фото зі сторінки Тані Брик у соцмережах і з сайту «Нового каналу».

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