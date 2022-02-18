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Три важливі умови: найкращий рецепт приготування сирників на сковороді

23:03 18 лютого 2022
сирники

Сирники, як і млинці, входять до улюблених страв українців. Їх часто готують на сніданки. Щоб сирники вийшли ніжними та смачними, важливо вибрати відповідний сир. Він не повинен бути вологим. Інакше доведеться додавати зайву кількість борошна, що зробить тісто тугим та щільним, радять на сайті «1000 меню».

Сирники

Продукти

Сир 400 гр
Яйця 1 шт.
Цукор 2 гр
Сіль до смаку
Ванільний цукор 5 гр
Пшеничне борошно 40 гр
Рослинна олія 2 стол. л.

Приготування

Викласти сир у відповідну за розміром миску. Додати сіль, цукор, ванільний цукор, перемішати.

Додати до сиру збите яйце, добре перемішати.

Борошно всипати через сито, ретельно перемішати.

Сирне тісто залишити на столі на 15 хвилин. Клейковина у борошні розійдеться, й сирники буде легше формувати.

Стіл присипати трохи борошном, скачати з тіста ковбаску. Розділити тісто на рівні частини, залежно від бажаного розміру сирників.

Кожну частину тіста скачати у колобок, потім притиснути, щоб вийшов круглий, середньої товщини сирник. Якщо тісто прилипає до рук, припудрювати їх мукою.

На сковороді розігріти олію, викласти сирники. На помірному вогні обсмажити сирники до рум'яного кольору з обох боків.

Подавати сирники зі сметаною, варенням, джемом, згущеним молоком.

Нагадаємо, український ресторатор Володимир Ярославський розповів, як приготувати сирну запіканку, яка стане однією з улюблених страв на сніданок.

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