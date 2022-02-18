Дуже ніжні та смачні: простий рецепт тонких млинців на воді
Книга рецептів «ФАКТІВ» поповнилася ще одним рецептом млинців, який запропонували кулінари сайту Аймкук.
«Млинці на воді виходять дуже тонкими та красивими, а головне смачними та майже невагомими», — пишуть кулінари.
Тонкі млинці на воді
Продукти
Яйця — 3 шт.
Вода — 0,2 л
Цукор — 1.5 ст.л.
Сіль — 1 ч.л.
Борошно — 6 ст.л.
Олія — 2 ст.л.
Приготування
Збити яйця з цукром та сіллю у пишну піну.
Влити 1/3 води й додати борошно, перемішати. Далі вливати воду, що залишилася, продовжуючи розмішувати тісто.
Додати масло й тісто готове.
На розігріту сковороду наливати трохи рідкого тіста й розподілити рівномірно та швидко тісто по всій поверхні.
Обсмажувати млинці потрібно з обох боків.
Готові млинці можна змащувати вершковим маслом, доки вони гарячі.
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