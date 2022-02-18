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Книга рецептів

Дуже ніжні та смачні: простий рецепт тонких млинців на воді

16:34 18 лютого 2022
млинці

Книга рецептів «ФАКТІВ» поповнилася ще одним рецептом млинців, який запропонували кулінари сайту Аймкук.

«Млинці на воді виходять дуже тонкими та красивими, а головне смачними та майже невагомими», — пишуть кулінари.

Тонкі млинці на воді

Продукти

Яйця — 3 шт.
Вода — 0,2 л
Цукор — 1.5 ст.л.
Сіль — 1 ч.л.
Борошно — 6 ст.л.
Олія — 2 ст.л.

Приготування
Збити яйця з цукром та сіллю у пишну піну.

Влити 1/3 води й додати борошно, перемішати. Далі вливати воду, що залишилася, продовжуючи розмішувати тісто.

Додати масло й тісто готове.

На розігріту сковороду наливати трохи рідкого тіста й розподілити рівномірно та швидко тісто по всій поверхні.

Обсмажувати млинці потрібно з обох боків.

Готові млинці можна змащувати вершковим маслом, доки вони гарячі.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бюджетних домашніх пиріжків.

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