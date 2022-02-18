Дуже ніжні та смачні: простий рецепт тонких млинців на воді

Книга рецептів «ФАКТІВ» поповнилася ще одним рецептом млинців, який запропонували кулінари сайту Аймкук.

«Млинці на воді виходять дуже тонкими та красивими, а головне смачними та майже невагомими», — пишуть кулінари.

Тонкі млинці на воді Продукти Яйця — 3 шт.

Вода — 0,2 л

Цукор — 1.5 ст.л.

Сіль — 1 ч.л.

Борошно — 6 ст.л.

Олія — 2 ст.л. Приготування

Збити яйця з цукром та сіллю у пишну піну. Влити 1/3 води й додати борошно, перемішати. Далі вливати воду, що залишилася, продовжуючи розмішувати тісто. Додати масло й тісто готове. На розігріту сковороду наливати трохи рідкого тіста й розподілити рівномірно та швидко тісто по всій поверхні. Обсмажувати млинці потрібно з обох боків. Готові млинці можна змащувати вершковим маслом, доки вони гарячі.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бюджетних домашніх пиріжків.

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