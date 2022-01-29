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«Один з найулюбленіших сніданків»: суддя «МайстерШефа» поділився рецептом найніжнішої сирної запіканки

15:00 29 січня 2022
запіканка

Відомий український ресторатор, суддя «МайстерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський, який регулярно радує українців рецептами нових страв, розповів, як приготувати його один з улюблених сніданків — сирну запіканку.

Сирна запіканка

Продукти

500 г кисломолочного сиру 9% або 15%
100 г цукру
10 г ванільного цукру
40 г манної крупи
275 г молока
150 г вершків 30%
2 великі яйця
125 г чорної родзинки

Приготування

Змішати віночком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишити на 1 годину. Це потрібно для того, щоб манка повністю набрякла.

Ретельно збити занурювальним блендером масу у глянцевий стан, як йогурт.

Родзинки перебрати й пробланшувати окропом.

У збиту суміш всипати родзинки та перемішати.

Випікати при температурі 180−200°C приблизно 35−45 хвилин, поки запіканка не підніметься.

Остудити запіканку й потім виймати з форми.

Коментатори подякували Ярославському за докладний рецепт. Серед інших відзначилася і його колега з шоу Ольга Мартиновська.

«Гарно до фантастики. Люблю сильно», — написала вона й поставила три серця.

Нагадаємо, у Ярославського та Мартиновської роман. Нещодавно у мережі з'явилася серія романтичних фото пари. Написи на знімках ще одне промовисте тому підтвердження.

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