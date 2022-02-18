Надзвичайно смачна вечеря на всю родину від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — чоловік та діти будуть дуже задоволені
З картоплею можна приготувати багато страв, які обов'язково сподобаються сім'ї. Наприклад, теплий салат з додаванням грибів та заправлений пікантним соусом. А ще картоплю можна швидко запекти з фаршем, приготувавши ситну вечерю.
Рецептом «вечері нашвидкуруч» поділилася фуд-блогерка Людмила Борщ, яка пообіцяла, що ця страва буде і смачною, і ситною.
Інгредієнти:
- М'ясо — 600 грам;
- Цибуля — 1 штука;
- Картопля 1,6 кілограма;
- Яйце — 2 штуки;
- Сир — 150 грам;
- Паприка солодка — 2 чайні ложки;
- Масло вершкове — 50 грам;
- Молоко — 200 мілілітрів;
- Сіль;
- Часник сушений.
Приготування:
- Відварити картоплю, злити воду і, додавши масло, зробити пюре.
- М'ясо нарізати невеликими шматочками і перемолоти у фарш, але не дуже дрібно.
- Цибулю нарізати маленькими шматочками і підсмажити до готовності на олії, після чого додати на пательню м'ясо.
- Додати до м'яса спеції та залити молоком. Готувати, доки молоко випарується.
- У пюре додати яйця, перемішати до однорідності.
- Форму змастити вершковим маслом і посипати манною крупою. Викласти в неї половину пюре, а зверху — фарш. Шар м'яса закрити другою частиною картоплі. Це можна зробити за допомогою кулінарного мішка.
- Посипати тертим сиром.
- Випікати близько 20 хвилин за температури 200 градусів. Готово!
Матеріал про те, як приготувати картоплю, тушкована з м'ясом, але за особливим рецептом, дотримуючись ідеальних пропорцій інгредієнтів, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот202
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