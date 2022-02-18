Надзвичайно смачна вечеря на всю родину від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — чоловік та діти будуть дуже задоволені

З картоплею можна приготувати багато страв, які обов'язково сподобаються сім'ї. Наприклад, теплий салат з додаванням грибів та заправлений пікантним соусом. А ще картоплю можна швидко запекти з фаршем, приготувавши ситну вечерю.

Рецептом «вечері нашвидкуруч» поділилася фуд-блогерка Людмила Борщ, яка пообіцяла, що ця страва буде і смачною, і ситною.

Інгредієнти: М'ясо — 600 грам;

Цибуля — 1 штука;

Картопля 1,6 кілограма;

Яйце — 2 штуки;

Сир — 150 грам;

Паприка солодка — 2 чайні ложки;

Масло вершкове — 50 грам;

Молоко — 200 мілілітрів;

Сіль;

Часник сушений.

Приготування: Відварити картоплю, злити воду і, додавши масло, зробити пюре.

М'ясо нарізати невеликими шматочками і перемолоти у фарш, але не дуже дрібно.

Цибулю нарізати маленькими шматочками і підсмажити до готовності на олії, після чого додати на пательню м'ясо.

Додати до м'яса спеції та залити молоком. Готувати, доки молоко випарується.

У пюре додати яйця, перемішати до однорідності.

Форму змастити вершковим маслом і посипати манною крупою. Викласти в неї половину пюре, а зверху — фарш. Шар м'яса закрити другою частиною картоплі. Це можна зробити за допомогою кулінарного мішка.

Посипати тертим сиром.

Випікати близько 20 хвилин за температури 200 градусів. Готово!

Матеріал про те, як приготувати картоплю, тушкована з м'ясом, але за особливим рецептом, дотримуючись ідеальних пропорцій інгредієнтів, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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