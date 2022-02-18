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Надзвичайно смачна вечеря на всю родину від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — чоловік та діти будуть дуже задоволені

13:54 18 лютого 2022
М&#39;ясо, запечене з пюре

З картоплею можна приготувати багато страв, які обов'язково сподобаються сім'ї. Наприклад, теплий салат з додаванням грибів та заправлений пікантним соусом. А ще картоплю можна швидко запекти з фаршем, приготувавши ситну вечерю.

Рецептом «вечері нашвидкуруч» поділилася фуд-блогерка Людмила Борщ, яка пообіцяла, що ця страва буде і смачною, і ситною.

Інгредієнти:

  • М'ясо — 600 грам;
  • Цибуля — 1 штука;
  • Картопля 1,6 кілограма;
  • Яйце — 2 штуки;
  • Сир — 150 грам;
  • Паприка солодка — 2 чайні ложки;
  • Масло вершкове — 50 грам;
  • Молоко — 200 мілілітрів;
  • Сіль;
  • Часник сушений.

Приготування:

  • Відварити картоплю, злити воду і, додавши масло, зробити пюре.
  • М'ясо нарізати невеликими шматочками і перемолоти у фарш, але не дуже дрібно.
  • Цибулю нарізати маленькими шматочками і підсмажити до готовності на олії, після чого додати на пательню м'ясо.
  • Додати до м'яса спеції та залити молоком. Готувати, доки молоко випарується.
  • У пюре додати яйця, перемішати до однорідності.
  • Форму змастити вершковим маслом і посипати манною крупою. Викласти в неї половину пюре, а зверху — фарш. Шар м'яса закрити другою частиною картоплі. Це можна зробити за допомогою кулінарного мішка.
  • Посипати тертим сиром.
  • Випікати близько 20 хвилин за температури 200 градусів. Готово!

Матеріал про те, як приготувати картоплю, тушкована з м'ясом, але за особливим рецептом, дотримуючись ідеальних пропорцій інгредієнтів, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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