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Рецепт приготування «ідеальної» картоплі з м'ясом: просто та смачно

22:39 16 лютого 2022
картопля

Урізноманітнити звичні обіди можна, якщо приготувати картоплю, тушковану з м'ясом, але за особливим рецептом. Ідеальні пропорції м'яса, овочів та спецій наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Картопля, тушкована з м'ясом

  • Свиняча шия — 1 кг;
  • Картопля — 800 г;
  • Цибуля — 250 г;
  • Морква — 250 г;
  • Помідори — 250 г;
  • Болгарський перець — 2 шт.;
  • Часник — 1 головка;
  • Чилі — 1 шт.;
  • Вода — 500 мл;
  • Коріандр — 0,5 ч.л.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Зіра — 0,5 ч.л.;
  • Сіль — 1 ст. л.;
  • Чорний перець — 0,5 ч.л.;
  • Лавровий лист — 2 шт.;
  • Олія;
  • Зелень.

Цибулю, моркву, перець, помідори нарізати, часник роздавити. М'ясо нарізати крупно, обсмажити на сковороді на олії на сильному вогні 15−20 хвилин. Додати цибулю, через три хвилини — моркву та спеції. Потім обсмажити з помідорами, перцем та часником. Перекласти у глибоку ємність, додати картоплю, залити водою, додати сіль, перець, лавровий лист. Тушкувати годину на слабкому вогні під кришкою.

Подавати із зеленню.

Нагадаємо, раніше Джеймі Олівер поділився своїм рецептом ідеальної страви з м'яса. Використовуються курка, свиняча грудинка та яловичина.

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