Рецепт приготування «ідеальної» картоплі з м'ясом: просто та смачно

Урізноманітнити звичні обіди можна, якщо приготувати картоплю, тушковану з м'ясом, але за особливим рецептом. Ідеальні пропорції м'яса, овочів та спецій наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Картопля, тушкована з м'ясом Свиняча шия — 1 кг;

Картопля — 800 г;

Цибуля — 250 г;

Морква — 250 г;

Помідори — 250 г;

Болгарський перець — 2 шт.;

Часник — 1 головка;

Чилі — 1 шт.;

Вода — 500 мл;

Коріандр — 0,5 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Зіра — 0,5 ч.л.;

Сіль — 1 ст. л.;

Чорний перець — 0,5 ч.л.;

Лавровий лист — 2 шт.;

Олія;

Зелень.

Цибулю, моркву, перець, помідори нарізати, часник роздавити. М'ясо нарізати крупно, обсмажити на сковороді на олії на сильному вогні 15−20 хвилин. Додати цибулю, через три хвилини — моркву та спеції. Потім обсмажити з помідорами, перцем та часником. Перекласти у глибоку ємність, додати картоплю, залити водою, додати сіль, перець, лавровий лист. Тушкувати годину на слабкому вогні під кришкою. Подавати із зеленню.

Нагадаємо, раніше Джеймі Олівер поділився своїм рецептом ідеальної страви з м'яса. Використовуються курка, свиняча грудинка та яловичина.

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