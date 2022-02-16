Рецепт приготування «ідеальної» картоплі з м'ясом: просто та смачно
Урізноманітнити звичні обіди можна, якщо приготувати картоплю, тушковану з м'ясом, але за особливим рецептом. Ідеальні пропорції м'яса, овочів та спецій наводить Telegram-канал Шеф-кухар.
Картопля, тушкована з м'ясом
- Свиняча шия — 1 кг;
- Картопля — 800 г;
- Цибуля — 250 г;
- Морква — 250 г;
- Помідори — 250 г;
- Болгарський перець — 2 шт.;
- Часник — 1 головка;
- Чилі — 1 шт.;
- Вода — 500 мл;
- Коріандр — 0,5 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Зіра — 0,5 ч.л.;
- Сіль — 1 ст. л.;
- Чорний перець — 0,5 ч.л.;
- Лавровий лист — 2 шт.;
- Олія;
- Зелень.
Цибулю, моркву, перець, помідори нарізати, часник роздавити. М'ясо нарізати крупно, обсмажити на сковороді на олії на сильному вогні 15−20 хвилин. Додати цибулю, через три хвилини — моркву та спеції. Потім обсмажити з помідорами, перцем та часником. Перекласти у глибоку ємність, додати картоплю, залити водою, додати сіль, перець, лавровий лист. Тушкувати годину на слабкому вогні під кришкою.
Подавати із зеленню.
Нагадаємо, раніше Джеймі Олівер поділився своїм рецептом ідеальної страви з м'яса. Використовуються курка, свиняча грудинка та яловичина.125
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter