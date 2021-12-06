Джеймі Олівер поділився секретами приготування печені до Різдва

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер, який нещодавно поділився «кращим рецептом» запеченої картоплі, розкрив секрети приготування печені до Різдва, який наводить видання New Idea.

Джеймі пропонує альтернативу традиційній страві у вигляді «змішаної» печені, куди входять фарширована курка, свиняча груднинка та яловичина.

Інгредієнти :

3 цибулини

30 г вершкового масла

30 г сушеної журавлини

1 лимон

1 пучок шавлії (20 г)

1 пучок чебрецю (20 г)

30 мл коньяку

300 г крихт кексу панетоне, хлібних крихт або панірувальних сухарів

1 велике яйце

1,2 кг свинячої груднинки

1,5 кг тушки курки

1,2 кг високоякісної яловичини без кісток, згорнутої в рулет та обв'язаної шпагатом

Оливкова олія

Підготовка

1. Для начинки очистить і дрібно наріжте цибулю, покладіть у велику сковороду з антипригарним покриттям, поставте на середній вогонь, приправте та смажте всуху протягом 15 хвилин, регулярно помішуючи.

2. Додайте масло та журавлину, натерту цедру лимона і вичавлений з нього сік, а також нарізане листя шавлії.

3. Готувати ще 5 хвилин — поки цибуля не стане м'якою.

4. Додайте коньяк (за бажання його можна обережно підпалити), вимкнути вогонь і дайте охолонути.

5. Коли суміш охолоне, натріть панетоне або візьміть сухарі, додайте яйце і добре перемішайте.

6. Покласти свинячу груднинку шкірою вниз на відрізки шпагату. Покласти половину начинки, акуратно згорнути та зав'язати, щоб закріпити.

7. Начинку, що залишилася, помістіть в порожнину шиї курки, потім натягніть на неї шкіру і підверніть під тушку птаха.

8. Помістіть чебрець в іншу порожнину тушки курки, потім зв'яжіть ніжки разом мотузкою, також підвернувши крильця та обв'язуючи їх посередині.

10. Накрийте все це та поставте в холодильник на ніч.



На наступний день.



1. Дістаньте все м'ясо з холодильника за годину до початку приготування, натріть кожен шматок 1 столовою ложкою оливкової олії, приправляючи морською сіллю та чорним перцем.

2. Розігріти духовку до 190 °C. Смажте тільки свинину у великому деку на середній полиці протягом 15 хвилин, потім додайте курку і запікайте ще 15 хвилин.

3. Додайте яловичину, поливаючи м'ясо соками з дека, і запікайте протягом ще однієї години — доки все не буде готовим і сік не стане прозорим.

4. Викладіть м'ясо на блюдо, накрийте фольгою та чистим рушником і залиште на 1 годину.

5. Ви можете використовувати деко, щоб знову розігріти підливу — приберіть зайвий жир, потім тушкуйте підливу на середньому або повільному вогні на плиті, поки вона не стане гарячою, зішкрібаючи липкі шматочки.

6. Влийте залишки соку в підливу та зніміть нитку, перш ніж нарізати все м'ясо.

Раніше «ФАКТИ» писали — кухар Джеймі Олівер показав, як приготувати королівський мохіто.

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