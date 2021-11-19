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Кухар Джеймі Олівер показав, як приготувати королівський мохіто

22:28 19 листопада 2021
Келих з мохіто

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер, який нещодавно розповів, як схуд на 12 кілограмів, поділився відеорецептом «королівського мохіто».

Для приготування цього кубинського алкогольного коктейлю Джеймі взяв 50 мілілітрів світлого рому і додав до нього 25 мілілітрів свіжого соку лайма (щоб легше було вичавлювати сік, плід можна попередньо покатати рукою по столу).

Потім, щоб врівноважити смак, до цієї суміші потрібно додати 15 мл цукрового сиропу — з білого або коричневого цукру. Для його приготування потрібно взяти цукор та воду в однакових кількостях, проварити на слабкому вогні до прозорості та охолодити.

Після цього додати до коктейлю трохи льоду та розмішати. Потім покласти листочки свіжої м'яти, добре струсити та розлити по келихах.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Джеймі Олівер поділився рецептом чудового мандаринового кексу.

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