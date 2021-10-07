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Чудовий мандариновий кекс: знаменитий кухар Джеймі Олівер поділився своїм рецептом

11:17 7 жовтня 2021
мандариновий кекс

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер, який розповів про те, як схуд на 12 кілограмів, поділився рецептом страви яка, хоч і не сприяє схудненню, але чудова на смак.

Джеймі опублікував рецепт мандаринового кексу на своєму YouTube-каналі, розповівши, що готував його недавно для своїх друзів і родичів на пікнік.

Готується кекс дуже легко і швидко. А мандарини можна замінити лимонами або апельсинами.

Потрібно покласти в чашу для міксера 250 грамів м'якого вершкового масла, 250 грамів борошна з розпушувачем, 250 грамів меду, 200 грамів подрібненого у порошок мигдалю, щіпку солі, ложку ванільного екстракту, цедру двох мандаринів і шість великих яєць. Всі разом збити міксером. Змастити форму маслом, вилити в неї тісто і випікати приблизно 30−35 хвилин при 180 градусах Цельсія.

Тим часом приготувати глазур. Для цього 100 грамів цукрової пудри змішати з соком мандарина — до стану середньої густоти. І полити вийнятий з форми і остиглий кекс безпосередньо перед подачею.

Щоб транспортувати кекс на пікнік Джеймі рекомендує помістити остиглий кекс назад в форму для його запікання — в такому вигляді його зручніше нести. А слоїк з глазур'ю та часточки мандаринів для прикраси взяти з собою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розкрито рецепт весільного торта принца Вільяма і Кейт Міддлтон — всього шість інгредієнтів.

Фото Jamie Oliver

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