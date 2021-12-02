Джеймі Олівер поділився «кращим рецептом» запеченої картоплі до Різдва

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер, який нещодавно поділився рецептом «королівського мохіто», розповів, як приготувати найкращу на його думку запечену картоплю. Ця страва чудово підійде для різдвяного столу.

Як розповів кухар на своєму сайті, у цьому рецепті він застосував кілька невеликих, але важливих нюансів, які збирав упродовж усієї своєї кулінарної кар'єри. Саме це дозволяє досягти ідеального результату.

Інгредієнти

2,5 кілограма картоплі

4 столові ложки гусячого жиру або вершкового масла

Оливкова олія

Одна головка часнику

Пучок свіжої шавлії вагою 15 грамів



Джеймі рекомендує спочатку підготувати картоплю, а наступного дня вже безпосередньо запікати її.

1. Обережно почистьте картоплю, зберігаючи її цілою. Бажано вибирати однакові за розміром бульби приблизно вісім сантиметрів завдовжки.

2. Прокип'ятіть їх у каструлі з киплячою підсоленою водою протягом 15 хвилин. Злийте картоплю на друшляк і дайте кілька хвилин підсохнути. Злегка струсіть друшляк кілька разів.

3. Покладіть гусячий жир або вершкове масло, а також одну столову ложку оливкової олії у велике деко для смаження. Всипте туди картоплю, додайте морську сіль і дрібку чорного перцю, і перемішайте, щоб картопля покрилася олією. Розкладіть картоплини одним досить щільним та рівним шаром, але з невеликими проміжками між ними.

4. Накрийте деко і поставте його на ніч у холодильник. Наступного дня, попередньо розігрівши духовку до 180 градусів, роздавити неочищені зубчики часнику та додати на деко. За словами Джеймі, це надасть картоплі аромату.

5. Потім запікайте картоплю протягом години або доти, доки картопля не стане хрумкою і золотистою.

6. Вийміть лист з духовки. Тепер Олівер рекомендує акуратно роздавити кожну картоплю товкачем для пюре — так, щоб картоплини всунулися одна в одну та заповнили все деко. Візьміть листя шавлії, змішавши їх з оливковою олією. Посипте ними картоплю і запікайте ще 20−25 хвилин.

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