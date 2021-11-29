Рецепт різдвяного лимонно-кокосового печива, яке можна зберігати тиждень до свята

Австралійський журнал New Idea поділився простим рецептом різдвяного печива. Його можна приготувати за тиждень до свята та зберігати у герметично закритому контейнері. «Це божественне кокосово-лимонне печиво, яке обов'язково сподобається вашим гостям!», — обіцяє видання.

Інгредієнти :

125 грамів порізаного на шматочки вершкового масла кімнатної температури

¾ склянки цукрової пудри

1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри

1 чайна ложка екстракту ванілі

2 столові ложки лимонного соку

1 склянка подрібненого кокоса

1 склянка борошна

1 чайна ложка пекарського порошку

1. Змастити жиром і вистелити пергаментним папером два дека.

2. Збити міксером олію, цукор, цедру та ваніль у невеликій мисці до отримання легкої та повітряної суміші. Додати туди ж лимонний сік, кокосову стружку і борошно, що просіяне та змішане з пекарським порошком.

Збивайте на низькій швидкості до однорідності.

3. Сформувати печиво, скачавши по дві столові ложки суміші без гірки у кульки. Розташувати на підготовлених деках приблизно 8 см один від одного. Пекти при помірній температурі у 160 градусів Цельсія близько 20 хвилин, помінявши дека місцями в середині процесу випікання. Краї мають стати золотистими.

Залишити печиво на деках на 10 хвилин, а потім перекласти на ґрати для повного остигання.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американське печиво від Ектора Хіменеса-Браво: просто та швидко.

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