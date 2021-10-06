Американське печиво від Ектора Хіменеса-Браво: просто та швидко

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, якого розкритикували за невдалий рецепт чебуреків, розповів, як приготувати американське печиво.

Американське печиво Продукти

Вершкове масло — 150 грамів

Коричневий цукор — 150 грамів

Мелений фундук — 2 чайні ложки

Яйця — 2 штуки

Борошно — 300 грамів

Розпушувач — 0,5 чайні ложки

Шоколадні краплі — 300−350 грамів

Сіль Приготування З'єднати всі сухі інгредієнти, перемішати. Додати м'яке масло та яйця. Перемішати. Зробити ковбаску, загорнути її в плівку та в холодильник на 30 хвилин. Духовку нагріти до 170 градусів, нарізати на шматочки ковбаску й випікати 20 хвилин. View this post on Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Нагадаємо, ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська запропонувала рецепт латиноамериканської випічки — печива «Альфахорес».

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