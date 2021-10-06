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Американське печиво від Ектора Хіменеса-Браво: просто та швидко

22:07 6 жовтня 2021
печиво

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, якого розкритикували за невдалий рецепт чебуреків, розповів, як приготувати американське печиво.

Американське печиво

Продукти
Вершкове масло — 150 грамів
Коричневий цукор — 150 грамів
Мелений фундук — 2 чайні ложки
Яйця — 2 штуки
Борошно — 300 грамів
Розпушувач — 0,5 чайні ложки
Шоколадні краплі — 300−350 грамів
Сіль

Приготування

З'єднати всі сухі інгредієнти, перемішати.

Додати м'яке масло та яйця. Перемішати.

Зробити ковбаску, загорнути її в плівку та в холодильник на 30 хвилин.

Духовку нагріти до 170 градусів, нарізати на шматочки ковбаску й випікати 20 хвилин.

Нагадаємо, ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська запропонувала рецепт латиноамериканської випічки — печива «Альфахорес».

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