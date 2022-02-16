Фантастично смачні та соковиті рибні котлети від Людмили Борщ: підійдуть до будь-якого гарніру чи салату

Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка раніше розповіла, як приготувати ніжний чайний пиріг без яєць і молока, поділилася рецептом смачних рибних котлет.

На своєму каналі вона розмістила відео з процесом приготування цієї страви, додавши, що такі котлети підійдуть до будь-якого гарніру чи салату. Вони виходять смачними, навіть якщо використовувати найдешевшу рибу.

Інгредієнти: Риба — 500 грам;

Яйця — 1 штука;

Хліб — 100 грам;

Вода чи молоко — 100 мілілітрів;

Вершки або сметана — 200 мілілітрів;

Цибуля — 1 штука;

Часник сушений, сіль — за смаком.

Про те, як приготувати «ледачі» хачапурі за 10 хвилин, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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