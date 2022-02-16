Яєчня «Царська» від улюбленої поетеси Марини Боржемської: смачнішої страви немає на світі

Відома поетеса Лариса Рубальська, вірші якої часто цитує Марина Боржемська, продовжує ділитися рецептами своїх улюблених страв.

На своєму каналі вона розповіла фоловерам, як приготувати «Царську» яєчню. Поетеса згадала часи, коли у неї не було грошей, а їсти хотілося. Якось вона прийшла у гості до подруги, де її почастували простою стравою — смаженим на пательні хлібом, залитим яйцями. Поетеса каже, що тоді їй ця страва здалася по-царськи смачною. «Смачна яєчня на сніданок — це саме те, з чого потрібно починати свій день!» — рекомендує Рубальська та пропонує приготувати цю страву, додаючи все, що є у холодильнику.

Приготування: Нарізати свіжий чорний хліб на довгі брусочки і обсмажити до хрусткої скоринки.

По черзі додавати у пательню нарізані грудинку, солодкий перець, печериці, цибулю та помідори. Кожен інгредієнт обсмажувати кілька хвилин та додавати наступний. Це буде начинкою.

У мисці збити 4 яйця, додавши сіль та трохи цукру. З яєчної суміші випекти два млинці.

На один бік млинця викласти начинку, згорнути його. Закрита яєчня із начинкою готова!

Прикрасити блюдо ароматним кропом, зеленим цибулькою і тонкими скибочками солодкого перцю.

Лариса Рубальська стверджує, що на приготування цієї страви піде п'ять хвилин, а на її аромат відразу збереться сім'я.

Також з яєць можна приготувати омлети-мафіни з шинкою, сиром та солодким перцем.

Про те, як двома способами можна приготувати яйця пашот, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter