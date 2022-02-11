Яйця пашот з першого разу: два простих способи приготувати страву без пашотниці

Для багатьох любителів яєць пашот та страв з ними таке приготування перетворюється на справжнє випробування. Щоб страва вийшла з ніжним білком та рідким жовтком, важливо не порушити рецептуру приготування, звертає увагу Гастроном .

Часто виходить, що яйце втрачає форму і білок перетворюється на аморфну кашу. Але є деякі хитрощі, які допоможуть досягти успіху — існує як мінімум два простих способи, як яйце зварити.

Для цього не знадобиться пашотниці та інших складних пристосувань.

Як приготувати яйце пашот у ситечку:

поставте закипати воду у ковші або невеликій каструлі.

тим часом візьміть ємність і розбийте у неї яйце;

зробіть у киплячій воді воронку. Швидко опустіть у ківш маленьке ситечко (можна попередньо трохи змастити його олією) і вилийте в нього яйце;

варіть його близько двох хвилин. Потім залишиться тільки вийняти сито та акуратно відокремити від нього яйце пашот ложкою.

Класичний спосіб приготування яйця пашот:

закип'ятіть у ковші воду, посоліть її і додайте 1 ст. л. оцту;

шкаралупу яйця проколіть шпилькою та опустіть у киплячу воду на 10 секунд — це допоможе йому зберегти форму;

розбийте яйце в ємність;

зробіть у киплячій воді воронку і швидко вилийте в її центр яйце. Варіть його дві-три хвилини, після чого обережно вийміть шумовкою.

Порада: важливо, щоб яйця були свіжими. Також краще використовувати холодний продукт — їх білок краще зберігатиме свою структуру і швидше схопиться.

А тим, кому приготовані в такий спосіб яйця здадуться надто прісними — варто звернути увагу на рецепт грузинської яєчні чирбулі з ароматними травами та помідорами.

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